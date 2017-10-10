香港证监会拟于明年中在沪深股通推行实名制 并筹划新期货--CEO（更新版）

路透香港10月10日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）行政总裁欧达礼周二称，计划大约于明年中在沪深股通推行实名制，旨在监测潜在失当行为；同时，中港两地监管机构正在筹划新的期货产品，为海外投资者投资内地提供更好风险管理。

沪深股通是海外投资者通过中港股市互联互通机制投资于中国国内股市（北向交易）的渠道。

欧达礼在汤森路透泛亚监管峰会上提及，内地股市实名制这种穿透式的市场监控系统倚赖独特的投资者注册方式，用于散户占多的市场尤其有效，现在海外投资者通过沪深股通可以绕过配额或其他预先登记制度投资内地市场，这是内地监管机构需作考虑之处。

“随着内地资本市场继续开放，中港两地监管机构正就各自的市场发展进行紧密合作，其中两个例子是加强香港的风险管理角色以及推行实名制。”他说。

他指出，香港证监会与中国证监会正在研究推出新监管框架，以容许两地监管机构直接、实时监测客户的跨境交易，预计大约在明年中首先在北向交易（沪深股通）推行，香港证监会同时预期中国证监会将为南向交易（港股通）提供同等的透明度。

至于加强香港的风险管理角色，中港两地证监会正着手为香港新的期货、期权及其他衍生产品建立一个讯息互换和合作的综合框架，这个新的衍生产品将追踪主要的内地资产类别。

“在我看来，香港的风险管理产品交易的市场潜力巨大，因为受到世界级的监管环境影响，较大和更多元化的资本流动将需要更好的全方位风险管理工具。”欧达礼说，“即使海外投资者能够参与内地期货市场，亦只能够满足部分需求。”

欧达礼强调，中港两地监管机构建立一系列重要安排以让两地市场融合和实现前所未有的发展，这不是要让两个市场合并或者令到香港市场“大陆化”，而是证监会为提升香港竞争力的实际抱负。

根据证监会的数据，截至今年9月经沪深股通流入香港的净投资金额总共5,200亿元人民币，经港股通流入中国内地的净投资金额则为3,150亿元。内地资金在港股成交金额占比大约6%。

欧达礼指出，在互联互通机制之前，证监会唯一担心的跨境活动就是如何管辖在港上市内地企业的潜在失当行为，而在互联互通机制运作三年以来的今年来说，情况已变得十分困难。

他说，在很多个案之中，成功的调查取决于证监会向中国证监会获取资讯的能力，现在，证监会需要应付一个全新的参与者类别，这包括经互联互通买卖港股以及可能有意图进行市场操控的内地人士。

与此同时，内地金融服务企业在香港已建立一定规模。内地企业在港分支加上由内地股东控制的企业，在证监会的非香港公司持牌人士之中是最大群组，并占据逾86%的香港IPO集资金额及大约一半的孖展（保证金融资）活动。（完）