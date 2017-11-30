香港长远计划实施实名制 明年第三季率先于沪深股通推出（更新版）

路透香港11月30日 - 香港证监会周四称，长远计划为所有在港交所(0388.HK)旗下联交所进行的交易实施投资者识别码制度（实名制），并率先在2018年第三季度于沪、深股通（北向交易）推出。

证监会的声明指出，就为沪股通及深股通引入的建议，已与中国证监会达成共识，双方亦同意在沪股通及深股通实施实名制后，尽快为港股通（南向交易）引入类似制度。

证监会行政总裁欧达礼表示，在内地与香港股票市场交易互联互通机制下对等实施投资者识别码制度之计划，显示了证监会及中国证监会决心通过有效的监控及监察，在打击市场失当行为方面进一步加强监管合作，这对于维护市场廉洁和加强对两地市场投资者的保障至关重要。

他并称，“长远而言，我们亦计划为所有在香港联交所进行的交易实施投资者识别码制度，此举与全球其他主要市场所采取的类似措施相符。”

对于市场高度关注的私隐问题，港交所联席集团营运总裁兼市场主管李国强表示，“现时所拟定的模式高度重视保障私隐，投资者可选择是否参与北向交易，而投资者识别码亦由各证券商自行分配，各样安排既满足监管规定，同时照顾到市场参与者的关注，对香港市场来说应是适合的模式。”

具体运作而言，每名沪深港通北向交易客户编派一个券商客户编码，并向港交所提供客户的客户识别信息，港交所会将有关信息交予内地交易所。

交易所参与者提交北向交易买卖盘时，全部须加上适当的券商客户编码，而券商客户编码及客户识别信息仅供监管机构监控及监察市场之用，不会用于结算及交收，也不会提供予公众查阅。

交易所参与者使用投资者的个人资料作上述用途前，须先按规定取得投资者同意。

港交所预计，2017年第四季就拟定的实名制与市场进行沟通，至2018年第二季进行市场系统开发及测试。待市场准备就绪及相关规则修订条文获审批后，北向投资者识别码模式预期于2018年第三季推出。

根据现有与内地交易所有关沪深港通市场监察的协议，对于沪深港通下的交易活动而言，双方都会尽力向对方提供合理可行的监察合作及调查协助。北向投资者识别码模式预料可让联交所、内地交易所以及相关监管机构及时取得更多现成有关北向买卖盘的资料。这将有利于联交所的市场监察工作。

此外，北向交易活动中的投资者识别信息可协助内地交易所及监管机构根据主场原则进行其市场监察及监控工作。

自2014年11月沪港通正式开通以及其后实施的深港通，在资金流的带动下，中国内地与香港两地股市的关系日益密切。根据证监会的数据，截至今年9月经沪深股通流入香港的净投资金额总共5,200亿元人民币，经港股通流入中国内地的净投资金额则为3,150亿元。内地资金在港股成交金额占比大约6%。（完）

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