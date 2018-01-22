香港股市未来数月强势延续 下半年或有良性调整--安本标准

路透香港1月22日 - 环球资产管理公司--安本标准周一称，由去年至今香港股市升幅相当大，惟估值上仍未出现泡沫，预计未来数月市场强势延续，在美国加息的影响下，下半年或会出现良性调整。

安本标准中国及香港股票投资主管姚鸿耀在记者会上称，去年港股升幅相当大，但推动力相当狭窄，只集中在几间公司，今年则有比较健全的牛市，因为股市较强的增长动力已经由科技股蔓延至其他板块。

“港股的估值还没到泡沫水平，因为企业盈利也有相当大的增幅。”他说，“有些科技公司估值较贵，如果利润增速跟不上，会令整个市场的谨慎度提高。”

他预期，未来几个月，市场的强劲势头有望延续，不过不久将来或会出现良性调整，而美国加息亦将增加下半年市场的不确定性。

该行对于港股市场看法正面，其中原因与中国经济向好有关。姚鸿耀指出，中国政府着重供给侧改革，经济迈向以服务业和消费为主导，并逐渐过渡至注重质素的增长，预期有利长远发展。

他并认为，投资中国的关键是去芜存菁，贯彻自下而上的长线策略，在中国的可支配收入和富裕程度拾级而上之际，物色有能力把握当中优势的优质企业。其中一个值得留意的趋势是服务业和消费行业走向高档化，包括旅游、金融服务（财富管理）及健康护理业等，随着愈来愈多公司渐趋重视质量、价值和较高利润率的业务，新的投资机遇正在涌现。

而香港市场的投资机会还有互联互通、新股（包括同股不同权）、H股全流通。

对于香港交易所(0388.HK)透过改革上市制度吸纳不同投票权架构（即同股不同权）的企业，尤其是新兴及创新行业，姚鸿耀认为，此举对拉动港股市值及投资气氛有正面作用，因为很多新兴行业最终都希望回归中国大陆或香港市场上市。

“但从公司治理的角度来说则不太正面，因为每个股民都需要同样的权利，如果港交所能够实施较严格的机制来保护小股东的利益就更好。”他说。

安本标准是标准人寿安本集团(SLA.L)旗下的资产管理业务，截至2017年9月30日，其在世界各地管理的资产总值达7,643亿美元（5,697亿英镑）。（完）