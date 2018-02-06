香港股市暴跌逾5%追随全球颓势 录得2015年8月以来最大单日跌幅

路透2月6日 - 香港股市周二暴跌，全球市场动荡加剧，因担忧通胀压力加大会促使主要央行以快于预期的速度升息。

恒生指数.HSI挫跌5.1%，为2015年8月以来最大单日百分比跌幅。由于港元汇率钉住美元，香港市场对于美国利率的波动尤为敏感。

追踪香港上市大陆企业的恒生国企指数.HSCE挫跌5.9%，为2015年7月以来单日最大跌幅。

中国投资者连续第二日大举逢低买入，但对市场帮助不大；中国大陆投资者周二斥资逾80亿元人民币(12.7亿美元)，通过沪港通买入港股。

中泰国际证券有限公司驻香港策略师Albert Xu表示，投资者一直过于自满，全球股市调整早就该来了。

“到了这么高的水准，出现巨幅调整是正常的，”Xu表示。

恒指波动指数大涨至2016年6月以来最高水准，反映出投资人的不安情绪激升。

港股全面下跌，中国几家最大型银行和保险业者如工商银行(1398.HK)、中国银行(3988.HK)、中国人寿(2628.HK)及中国平安(2318.HK)均挫跌约6%。

然一些投资人认为这次挫跌带来低接买进机会。

“港股整体估值仍相对偏低，因此在短期调整后，将会吸引想要低接的资金流入，”前海开源基金执行总经理杨德龙表示。

“港股的跌势小于美股，在这轮调整后，港股可能重拾动能，”杨德龙表示。(完)