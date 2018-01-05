香港今年轮证市场成交料达5-6万亿港元 腾讯龙头地位无可取代--瑞银

路透香港1月5日 - 投行瑞银周五称，预计今年香港市场的窝轮及牛熊证成交金额明显上升，达到5-6万亿港元，而腾讯(0700.HK)的龙头地位无可取代，料仍保持逾1万亿港元成交。

据瑞银的统计，去年腾讯相关的窝轮及牛熊证成交金额首度达到1.08万亿港元，按年增长102%，同时亦是最赚钱的窝轮及牛证，盈利分别达55.9亿港元及23.8亿港元。

不过，去年轮证市场总成交金额只有4.2万亿港元，按年微升2.4%；全年日均成交金额仅170亿港元，按年升幅1.8%，明显落后于大市日均成交增幅33%，占大市的成交比例亦缩窄5.8个百分点至19.4%。

瑞银亚洲股票衍生产品销售部董事周国威称，去年港股走势较明朗及不算波动，因而影响输证的成交表现，只有更愿意持货及投资于个别蓝筹股的窝轮投资者，才能获得不俗回报。窝轮投资者2017年获利共125.4亿港元，单计腾讯、平保(2318.HK)及吉利(0175.HK)合占超过110亿港元。

大市恒生指数.HSI在2017年累计涨36%后，甫踏入2018年便连升三日并企稳在三万点以上水平。但周国威认为，“市况畅旺及引伸波幅处于低位，反映像2007年的‘疯狂时代’尚未重临，这有利于窝轮投资。”

瑞银预测，2018年轮证的总发行量将突破历史性的2万只，全年轮证市场成交金额将达到5-6万亿港元，按中位数计较2017年增约三成；至于腾讯的轮证成交金额估计将维持在1万亿港元以上，因产品需求强劲。

周国威称，今年窝轮市场焦点将重新回到内银及石油股等旧经济板块，医药有机会成为窝轮的新焦点。牛熊证方面，包括港交所(0388.HK)、平保等其他股份牛熊证的增长速度会加快，使正股牛熊证发行量继续超越恒指牛熊证，此外，中国A股ETF牛熊证有机会随着A股“入摩”再被市场关注。

虽然中国内地投资者无法循沪深港通投资于香港衍生品市场，但周国威指出，“北水”买入并持有大市值股份带来正面影响，对于窝轮投资者持有及换马策略具参考作用，而“北水”投资的二三线股份的换手率较高，亦可作为窝轮投资者较短线部署参考。（完）