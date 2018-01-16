香港股市有高单位数回调压力 惟前景向好--富兰克林邓普顿

路透香港1月16日 - 环球投资管理机构--富兰克林邓普顿周二称，近期香港股市持续向好，但由于加息预期和地缘政治风险升温将令市场波动性增加，预料港股亦有高单位数的回调压力，相信调整过后有助股市健康发展，而该行特别看好大盘股和金融股。

富兰克林邓普顿多元资产方案团队副总裁及基金经理周文辉在记者会上称，2017年整体投资市场录得正回报，相信良好的投资气氛将延续至2018年，惟市场波动性增加，预计新兴市场股市今年向下调整幅度最多8%，即逾30年历史跌幅的中位值，且明显高于去年的2%，但中长期而言，该行基本预期新兴市场未来七年平均每年升幅为8.8%。

“环球经济继续复苏，企业的利润率和盈利处于上行趋势，借贷环境仍然比较宽松，即使估值轻微偏贵，却有正面盈利重估所支撑，因此我们特别看好从低位开始反弹的新兴市场股票，以及打破企业利润率50、60年来横行格局的日本股票。”他说。

至于在2017年跑赢环球主要市场及2018年开局得利的港股，他认为，若有高单位数调整会较合理，亦有助股市健康发展。板块方面，该行看好大盘股和金融股，并预期公用股表现较落后。

该行并指，今年在“一带一路”的投资机会在于中国企业参与东南亚如泰国、印尼的煤炭、铝等商品及基建投资，至于粤港澳大湾区的投资机会主要集中在金融业方面，因大湾区规划初始阶段对融资等金融服务需求较大。

邓普顿新兴市场团队高级执行董事及基金经理莫家良指出，新兴市场主要的投资机会为商品和科技，因估值上仍较成熟市场便宜，利润率尚未重返历史高位。

该行特别看好电子商贸的发展，因电子商贸在亚洲刚刚起步，估值吸引，在本土市场有逾20%的强劲增长之外，亦正在染指东南亚市场，未来可望进一步拓展至非洲及其他新兴市场，这些因素将会反映在估值之上。

莫家良并称，“相对于新兴市场在环球GDP和市值当中所占的比例，主要环球投资者对新兴市场的投资比重仍然较低，预期这项差距将会支持资金继续流入新兴市场。”

在欧美加息的预期下，富兰克林邓普顿普遍看淡债市，尤其是政府债券。不过，基于对新兴市场利率和汇率的乐观看法，该行仍看好新兴市场债券。货币方面则看好新兴市场货币和欧元、加拿大元。（完）