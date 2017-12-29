狗年展望：香港股市有力再闯高峰 惟美国加息缩表阴霾恐遏制下半年升势

记者/雷美珍

资料图片：2014年4月，港交所交易大厅。REUTERS/Bobby Yip

路透香港12月29日 - 在腾讯(0700.HK)等引领下，2017年香港股市以“高回报、低波动”的态势完美收官。展望2018年，各种利好因素继续发酵使得大市恒生指数.HSI可望延续升势；惟美国加息和缩表阴霾挥之不去，可能随时引发资金流向转变，导致股市出现“前高后低”的格局。

分析人士指出，中国经济持续改善、企业盈利进一步增长以及国内外资金流入，均有利于恒生指数再闯高峰，超越2007年10月底的31,958.41历史高点，而且上升动力不再只集中在少数股份身上，将会有更广泛的升浪。

建银国际研究部董事总经理及主管苏国坚称，股市不太可能在债券抛售出现前达到峰值，这意味着股市涨势可延至2018年上半年，估计恒指将达到创新高的34,500点，主要受到企业盈利双位数增长以及外资和债市资金流入所支撑。

“新一轮升市动力主要来自金融和电讯这类相对落后的板块。”他说，“ETF基金会继续买入大盘股，散户和对冲基金则‘追落后’以吸纳二三线股份为主。”

恒指在2017年11月曾经高见30,199.69点，与2007年的历史高位相差只有约1,759点。市场预测恒指2018年内“最牛”可升至36,5000点，惟年末目标将回落至32,000点左右，反映全年计2018年恒指升幅少于2017年。

截至2017年12月28日的数据，恒生指数全年累计升7,863点或36%，是2009年以来升幅最大，亦跑赢全球多个主要市场。不过，50只成分股之中，仅19只跑赢大市，股价翻倍的股份只有7只，按最大升幅计依次为吉利汽车(0175.HK)（2.6倍）、碧桂园(2007.HK)（2.5倍）、舜宇光学(2382.HK)（1.9倍）、腾讯（1.2倍）、中国平安(2318.HK)（1.1倍）、九龙仓(0004.HK)（1.1倍）及瑞声科技(2018.HK)（1倍）。

综合10间投行及券商的预测，恒指2018年末目标介乎28,000点至35,000点，潜在回报为-6%至+17%，反映投资者可能适宜采取灵活态度，以保持获利。

汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德认为，投资者于2018年应注意平衡风险与回报，将资产配置到价值更吸引，并能受惠于经济环境的市场，而明年主要的股票投资机会在亚洲，特别是南韩及中国等北亚市场。

“我不认为香港股市估值过高，因为企业盈利持续增长，是对后市保持积极性的主要因素之一，预计2018年盈利预估仍处于上行趋势。”他说。

投行花旗发表的2018年投资策略报告更以“远未见顶”来形容香港H股、红筹等离岸中资股，并认为在盈利稳健增长、估值倍数平稳扩张以及流动性充裕的驱动下，这些股票在2018年会获得进一步调升估值。

宏利资产管理亚洲区（日本以外）股票投资部首席投资总监陈致洲认为，2018年股市的个别机会可能会由“成长型”转向“价值型”的行业，例如银行、保险、非必需消费品和工业公司；一些成长型公司如基础稳固的大型优质科技/互联网知名企业将继续录得理想表现，但实力较逊色的公司可能会呈现横盘整理的迹象，因为估值似乎已经偏高。

综合券商意见认为，2018年主要的投资主题仍围绕着消费升级、技术升级、环保、产业整合以及金融去杠杆，因这些行业最能受惠于中国经济结构改革带来的可持续增长。

**北水南下增升市动力**

近年，中国内地“北水”水源充沛为港股增添不少动力，自香港与内地股票市场互联互通机制--沪港通与深港通分别开通三年及一年以来，共计为港股带来逾7,000亿港元净流入，未来有望进一步增加。

中国大型券商中金估计，内地投资者南下资产配置需求将持续强劲，每年内地资金南下净流入规模有望保持在2,000-4,000亿元人民币（日净流入10-20亿元），单是险资企业每年对H股净买入规模可能为600-1,000亿元，其他南下资金还有来自内地基金、互认基金及社保基金。

中金认为，“内地投资者影响力日渐提升可能会推动海外中资股进一步重估，尤其是两地上市、与对应的A股存在很大折价的H股以及内地投资者青睐或更为了解的个股。”

另一方面，海外资金可能继续流向中资股票，原因是与MSCI基准相比，海外资金仍低配中资股票；随着中国经济增长的强劲程度超出市场预期，加上人民币汇率也强劲回升，亦可令中资股票获看高一线。

另一间中资券商中国平安证券（香港）预期，2018年南下资金占到港股交易额的比例将提升至20%，2017年则约12%，使得中资和外资在港股定价权的争夺战将越发激烈。

该行指出，“港股通可说是重新平衡了内外资之间在港股的话语权，内地资金的投资逻辑将令港股的估值体系有所转变，资金愿意给予优质行业龙头估值溢价，将有助提升港股的估值中枢。”

**主板改革吸引新经济企业**

香港向来是中国大型国企及行业龙头境外上市的首选地点，但近年来自中国内地的“IPO大单”减少，加上科网巨头阿里巴巴(BABA.N)弃港赴美后，促使港交所(0388.HK)积极革新，务求与国际主要市场一起逐鹿于科网新经济浪潮。

市场人士普遍认同，港交所提倡的主板市场改革，将有助解决“同股不同权”（不同投票权架构，如阿里巴巴）这类非传统管治架构的新经济公司上市的问题，亦有利于扩大股市流动性，尤其是为下一步中港股市互联互通机制伸延至“新股通”创造条件，让内地投资者能够参与新股买卖，丰富沪深港通的投资产品种类，并诱发更多国内外资金到港股市场。

建议中的改革措施主要针对尚未盈利的生物科技及不同投票权架构的新兴及创新产业在主板上市，设立新的第二上市渠道以吸引在英美上市的新兴及创新产业发行人在香港作第二上市。港交所期望，2018年下半年更可以看到更多创新型公司来港上市。

尽管改革的落实时间尚存不确定性，国际会计谘询机构毕马威（KPMG）已经视之为一股新动力。该行预期，受助于新经济企业上市以及上市改革中可能引入的新政策，2018年香港的IPO（首次公开发售）市场集资额有望大幅回升逾五成至逾2,000亿港元，2017年则大约1,300亿港元。

另一间会计大行安永的审计服务合伙人陈日辉称，新经济的崛起激发新经济公司的上市意愿，同股不同权企业将有机会登陆香港新股市场，相信有更多科技企业将追随2017年四季度成功上市的同行业企业步伐来港筹资。

事实上，腾讯继分拆阅文集团(0772.HK)后有意将旗下在线医疗公司微医集团、腾讯音乐上市，而中国平安(2318.HK)亦有意分拆陆金所、平安好医生上市。其他潜在IPO还包括阿里巴巴旗下蚂蚁金服和中国手机品牌小米等等。

**美国加息缩表引发风险升温**

无论基金以至券商，对于2018年香港股市前景的看法都偏向乐观，主要忧虑则在于美国加息及缩表可能引发全球风险升温，而且有关影响很可能在年中开始浮现。

安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强称，市场观点普遍对美元明年走势偏向乐观，主要原因在于美联储持续升息，但他不认为美联储有条件加息三次，因为政府债券收益率曲线趋平，可能预示着美国经济不是那么强。此外，美国缩表的影响料于明年下半年浮现。

国信证券认为，市场健康的走法是慢牛徐行，但由于美联储加息以及GDP增速或上市企业利润增速放缓可能阻碍大盘估值进一步提升，倘若2018年上半年估值修复太快，龙头公司估值进一步抬高，则可能出现不愿看到的前扬后抑的走势。因此，无论如何，2018年上半年将会是奠定全年收益率水平的关键时刻。

欧资大行瑞信的中国宏观研究主管陈昌华在2018年展望报告中指出，美国股市回调将拖累科技以及中国于美国上市的预托证券的表现，对港股来说是一个不利因素。不过，中国内地南下资金占港股成交比重超过6%，未来还会进一步提高，由于该行对2018年A股表现感到乐观，因此认为内地股市向好的因素将对港股带来支持。

中国股市沪综指.SSEC2016年全年录得涨幅约6.4%，沪深300指数.CSI300则大涨21%。

基于香港实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，金融管理局2017年三度上调贴现窗基本利率，与美国加息步伐看齐，但由于香港银行体系资金充裕，本地银行尚未对贷款基准利率（最优惠利率）作出改动。不过金管局总裁陈德霖此前称，港美息差进一步扩阔以及美国税改可能会导致资金流走，令港元最终贬至7.85的弱方兑换保证；若果2018年香港银行同业拆息（HIBOR）持续高企，银行有可能上调最优惠利率。（完）