香港43%市民认为施政报告房策对解决住屋问题帮助很少--中大调查

路透香港11月6日 - 香港中文大学香港亚太研究所周一发表的调查显示，有43%的受访市民认为特首林郑月娥上月发表施政报告当中的房屋政策，对解决住屋问题的帮助很少，认为有颇大或很大帮助则占三成。超过一半的市民认为，增加过渡性房屋供应，是有效纾缓轮候公屋家庭住屋困难的方法。

施政报告提出，将提供中产家庭可以负担的“港人首置上车盘”。在是项调查中，约三成（31.3%）受访者认为这一政策对解决不符合申请居屋资格的中产家庭的置业问题有颇大或很大的帮助，四成半（45.7%）认为有很少的帮助，另有约一成（10.5%）受访者则认为完全没有帮助。

至于施政报告建议大量增加“绿表置居计划”单位，并将计划恒常化。对于这一建议，超过四成（42.0%）受访者认为其对解决公屋住户的置业问题有颇大或很大的帮助，另有近四成（37.2%）认为有很少的帮助，近一成（8.8%）受访者则认为完全没有帮助。

施政报告也建议香港房屋委员会将“白表免补地价购买二手居屋计划”恒常化，让合资格白表人士可购置未补价居屋单位。约三成半（36.6%）受访者认为这一建议对解决合资格购买居屋人士的置业问题有颇大或很大的帮助，约四成（42.7%）认为有很少的帮助，5.5%受访者则认为完全没有帮助。

施政报告还提出，将协助和促成由民间主导和推行的短期措施，增加过渡性住屋供应。对于这一政策，超过一半（51.6%）受访者认为对纾缓轮候公屋家庭的住屋困难有颇大或很大的帮助，约三成（31.0%）认为有很少的帮助，6.2%受访者则认为完全没有帮助。

是次调查在10月19-25日晚上进行，共成功访问了731位18岁或以上的市民，成功回应率为37.6%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续11个月破顶，但9月份私人住宅楼价指数按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。（完）