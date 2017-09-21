香港私人财富管理规模增逾一成 内地资本限制影响不大--PWMA

路透香港9月21日 - 香港私人财富管理公会（PWMA）周四发布最新调查显示，本地私人财富管理的资产总值估计超过8,000亿美元，按年增逾一成；该会认为，中国内地资本出境限制对行业影响不大。

PWMA联同罗兵咸永道于7月向公会成员机构进行的调查显示，33家受访机构在香港管理的资产总值估计超过8,000亿美元，上年则为逾7,000亿美元，而中国是行业的主要增长动力来源，同时亦受惠于亚洲经济强劲增长、存款上升及白手兴家的亿万富豪数目增加所带动。

PWMA副主席兼中银香港私人银行主管曾锦燕在记者会上称，内地资本出境限制对香港私人财富管理的增长预期带来影响，惟事实上影响不大。

“有很多内地高净值人士或超高净值人士本身的财富在海外建立和产生，这些财富持续在海外再投资，因此看不到内地资本外流管制对香港私人财富管理行业带来很大影响。”她说。

花旗私人银行香港市场总经理卢伟明亦称，行业的管理资产总值增长不是单靠股市带动资本增值的因素，而是有“新钱”流入，估计今年的净资金流入有双位数增长，行业景气向好。

PWMA的调查亦访问了公会成员机构私人财富管理行业目前面对的挑战，82%受访机构指出监管及合规是最值得关注的三大议题之一，另外，64%表示投放了大部分的资源及预算于打击洗钱（AML）及认识你的客户（KYC）方面的监管及合规项目。

受访机构提出的其他长期主要挑战还有人才管理。由于香港私人财富管理机构所管理的资产预期在五年内将增加一倍，业界将需要吸引更多新力军投身市场，但85%受访的公会成员机构均认为其现有的人才吸纳及保留模式不是可持续的方案。

因此，继此前与香港金融管理局共同推出先导人才培训计划后，公会准备从香港的大学招揽第二批年轻人才，于明年开展新一轮的人才培训计划。

调查还显示，数码化在私人财富管理模式及客户服务方面将占据更重要的地位，85%受访机构认为金融科技解决方案将为行业带来更多机遇，而非威胁。

罗兵咸永道香港私人银行谘询服务合伙人沈樱淇指出，“吸引新一代私人财富管理客户的关键是提供多种互动渠道，让他们能够更方便地与其财富经理沟通。”

调查还显示，约75%受访机构在网上或透过流动手机渠道提供一个或以上的数码化解决方案，其余25%机构大部分已计划在未来两年推出该等服务。此外，64%机构表示其数码化能力落后于同业，更认为其他金融服务领域如零售银行的数码化解决方案似乎已领先私人财富机构。（完）