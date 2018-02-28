港交所去年净利增长28% 债券通南向通正在研究之中

路透香港2月28日 - 按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四公布，去年度净利同比增长28%，符合市场预期；公司行政总裁李小加透露，债券通的“南向通”正在研究之中。

李小加在业绩记者会上说，去年7月推出的债券通北向通实施成效超出预期，南向通还在研究过程之中，而前一段时间则还没开始研究。但他没有评论南向通何时能够推出。

“债券通北向通目前只被视作一种投资，还没被当成流动性管理工具，因此，债券通还有一段漫长之路要发展。”他说。

债券通是互联互通市场计划又一重要里程碑，自推出以来，外国投资者在中国银行间债券市场本地债务证券的整体持有量已达11,470亿元，较2017年6月30日(即推出前)升36%。

**业绩符合预期**

港交所中午发布业绩公告显示，公司于2017年1-12月净利为74.04亿港元，上年同期则为57.69亿港元，与汤森路透SmartEstimate综合14名分析师预测的74.16亿港元相若。

港交所主席周松岗在业绩报告中称，“全球经济的大幅上扬营造利好环境，带动资本市场投资气氛造好。香港证券市场于2017年走势强劲，尤其是第四季，日均成交金额达1,073亿港元。”

他并指出，由于香港证券市场交投强劲以及港交所的投资收益大增，去年度的收入及其他收益总额增至132亿港元，按年上升19%；若不计9.03亿港元投资收益净额，收入及其他收益升幅则为11%，反映现货市场交易及结算收入已有所增长，以及新上市证券数目增加带动联交所上市费增加，但期交所成交量下降及LME收入减少已抵销了部分增幅。

董事会建议派发末期股息每股2.85港元，全年派息5.4港元，相对每股盈利6.03港元的派息比率维持在90%。

去年，港交所现货市场平均每日成交金额882亿港元，同比增长32%；在最后一季，平均每日成交额连续30日高于1,000亿港元。

沪港通及深港通继续交投活跃，北向成交总额达22,660亿元人民币，按年增加194%；南向成交总额达22,590亿元，增长170%。截至2017年年底，内地和香港市场的净资金流入分别达3,480亿元及7,260亿港元。

李小加表示，“我们将继续与监管机构及内地交易及结算同业合作，丰富交易产品的种类，包括推出ETF通和进一步完善机制安排，譬如假期交易安排及北向交易的投资者识别系统。”

商品业务方面，受全球宏观经济形势影响，LME金属合约的成交量与2016年大致相同。LME合约的平均每日成交量为624,480手，较2016年增加1%。

业绩公布后，港交所股价变动不大，终场收跌2%，报284港元；大市恒生指数.HSI则跌1.36%。（完）

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