香港政府委任史美伦及洪丕正出任港交所董事会成员 任期约两年

路透香港2月12日 - 香港政府周一称，已委任史美伦及洪丕正出任香港交易所(0388.HK)董事会成员，任期约两年，自2018年举行的股东周年大会完结起生效，届时将接替任期届满的周松岗和范华达。

史美伦为现任行政会议成员、金融发展局主席以及金融领导委员会委员，此前曾经担任香港上海汇丰银行有限公司非执行副主席，及中国证监会副主席。洪丕正是渣打(2888.HK)(STAN.L)银行大中华及北亚地区行政总裁，以及金融发展局和外汇基金谘询委员会委员。

财政司司长陈茂波表示，委任港交所董事会成员可确保维护公众利益。相信所有董事将通力合作，进一步发展香港的集资和风险管理平台，维护大众整体的最佳利益。

香港政府是港交所单一最大股东，透过外汇基金账户持有港交所5.41%的股份（截至去年中为止）。港交所董事会成员包括不多于6名由股东选出的董事、港交所行政总裁和不多于6名由财政司司长委任的董事。

现年67岁的港交所主席周松岗以及范华达的任期将于港交所2018举行的股东周年大会完结后届满。陈茂波称，感谢二人在过去六年悉心投入为港交所服务。

“在周松岗主席的带领下，港交所推动了不少新政策，包括崭新的沪港通、深港通及债券通计划，提升了香港交易所的竞争力，并加强了香港作为服务中国和世界的国际金融中心的领导地位。”他说。（完）

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