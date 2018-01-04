港交所总裁称在沪深港通基础上 新股通等被列入中长期规划

路透上海1月4日 - 香港交易所集团(0388.HK)行政总裁李小加在接受上海证券报采访时表示，在沪深港通、债券通的基础上，作为中远期规划，新股通、一级市场通都可能逐步探讨摆上供投资者选择的“货架”。

在上海证券报周四刊登的专访报导中，他指出，内地资本市场的发展潜力非凡，市场做大、做强、做好是必然的。在此过程中，香港要发挥优势，助力中国形成全面开放新格局。要孕育一个蔚为壮观的资本新时代，就必须不断完善作为衔接内地与境外其他市场的“转换器”、“变压器”的功能。

李小加表示，通过沪深港通，内地投资者有了坐在家里投资世界的可能性，这是一个质的飞跃，而把世界带到中国家门口，是一个不断量变的过程。 “店门打开是质变，货架上的货（资产类别、交易品种）还需要慢慢放上去。”他打了个比方。

他透露，在沪深港通、债券通的基础上，未来还可以有新股通、一级市场通，“但这些都是中远期的规划，要慢慢来”。

在采访中，他将内地经济金融市场比作“方管子”，将其他境外经济金融市场比作“圆管子”，进而谈到香港的任务万变不离其宗，就是在国家经济发展、对外开放的过程中扮演方管子和圆管子之间“转换器”、“变压器”的角色，使得内地市场与境外其他市场在飞速变化的过程中既顺畅运转，又良性互动。

他指出，H股上市机制，就是当年将方管子和圆管子连起来的‘转换器’。近年来的互联互通机制，通过交易总量过境、结算净量过境的独特创新，让两地市场在充分保留各自监管规则、市场结构和交易习惯的前提下，实现了完全市场化的交易互联互通，这无疑也发挥了‘转换器’的作用。

放眼未来，他认为，无论是“一带一路”建设，还是粤港澳大湾区建设，只要与时俱进，找准自己的定位，香港就能在国家发展大局中继续扮演重要角色。

李小加特别谈到，粤港澳大湾区未来可能成为一个世界级的金融中心、创新中心和经济体。大湾区所带来的发展活力和机会，无论是对内地还是对港澳，都意味着不可估量的巨大发展前景。

**三个改变**

对于港交所近期的改革和创新，他总结为，这些改革的基本逻辑概括为三个逐步改变，即逐步改变香港市场的投资者结构、上市公司结构和互联互通结构。

近阶段，港交所推出了人民币期权，上市了香港地区首对实物交收的双币种黄金期货以及首只黑色金属产品铁矿石期货，在沪深港通平稳运行的基础上顺利开通了债券通北向通，沪深港通北向投资者识别码模式方案落地，还为新经济公司打开大门，并就改革创业板进行了市场咨询。

他表示，改变投资者结构，要致力于让国际产品、国际资金，与中国产品、中国资金形成相互补充。改变互联互通结构，则要让香港市场在内地“既需要大规模开放，又不能无序开放”的过程中，寻找到一条路，使得市场既能保持开放规模，又能在制度方面具备充分的安全保障。

改变上市公司结构具有两个明确的时间节点。24年前，内地与香港开创性地推出H股上市机制。而新近推出的香港市场上市规则改革，定义为与推出H股上市机制等量齐观的又一次重大变革。“以前我们更多关注传统经济上市资源，现在则是向新经济打开了大门。”

他判断，从文化的接近性和公司的需求来看，内地的新经济公司将是香港上市制度改革后在港上市的主力军。而无论是新经济还是传统经济，受益于互联互通机制的有效运行，内地投资者都可以分享投资机会，在安全可控的环境下将配置财富的眼界放至全球范围。（完）