港交所中期净利增长17% 现货畅旺抵销衍生品及LME交投下降

路透香港8月9日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周三公布，今年上半年净利同比增长17%，得益于现货与新股市场畅旺，抵销衍生产品及伦敦金属交易所（LME）成交量下降影响。

据中午发布公告显示，港交所于2017年1-6月净利为34.93亿港元，上年同期则为29.85亿港元；董事会建议派发中期股息每股2.55港元，同期每股盈利2.86港元。

港交所主席周松岗表示，在市场良好气氛、全球经济增长有所改善以及中国内地经济表现优于预期的带动下，今年环球金融市场开局表现强势，香港证券市场于上半年交投活跃，平均每日成交金额较去年同期增加13%，旗下新股市场在新上市公司数目及集资额方面亦分别录得80%及26%增长。

但他指出，“美国联邦储备局加息和启动资产负债表正常化的步伐所存在的不确定性、英国脱欧谈判以及国际地缘政治局势紧张仍然笼罩着环球经济前景，令市场的脆弱性增加。”

按路透的计算，港交所第二季净利为17.77亿港元，略高于第一季的17.16亿港元，较去年同期的15.53亿港元明显上升，因市场气氛持续改善以及沪深港通的增长势头持续。

业绩公布后，港交所午盘随即从早盘低位反弹，本地时间14:15，跌幅收窄至1.04%，报228.2港元。早盘则收跌1.82%，报226.4港元。

分析师认为，7月以来股市交投更见活跃，令港交所获利前景向好。汇丰上月初的研究报告将港交所的目标价由230港元升至250港元，以反映今年底港股日均成交金额进一步增加，并预计在更多内地投资者参与港股买卖的情况下，明年港股日均成交金额可能达到1,350亿港元。

大市恒生指数.HSI于上半年累计升17%，同期港交所升幅则为10%。

公告显示，港交所于今年上半年的收入及其他收益按年增加10%，主要由于投资收益净额大幅增加4.66亿港元，以及收到雷曼清盘人一次性清盘后利息款项5,500万港元。若扣除该等项目，收入上升1%，主要是期交所及LME成交量下降已抵销了现货市场成交量的增幅。

而上半年的营运支出按年增加1%，EBITDA利润率为72%亦升2%，反映收入增加及审慎管理成本。

沪深港通增长势头持续，部分是由于去年底启动的深港通成交量上升。今年上半年，来自沪深港通的收入及其他收益总额为1.62亿港元，去年上半年则为7,100万港元；其中交易及结算活动占8,700万港元。

沪/深股通及港股通成交均见上升，特别是港股通的平均每日成交金额按年计是接近2016年上半年的三倍，占整体平均每日成交金额的5%（2016年上半年为2%）。（完）

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