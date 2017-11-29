港交所最快明年下半年可接受同股不同权公司上市申请--官员

路透香港11月29日 - 香港财政司司长陈茂波称，香港交易所(0388.HK)最快于明年下半年可以接受同股不同权（不同投票权架构）公司的上市申请，料将吸引新经济企业和一些创新企业，以及来港作第二上市的公司。

由陈茂波担任主席的金融领导委员会周二开会深入讨论有关发展香港成为首次公开招股和第二上市的首选平台，特别针对创新企业及新兴企业，包括同股不同权的公司来香港上市。

会后陈茂波向传媒表示，委员会倾向认为可以在主板《上市规则》里加入专章处理新兴及创新企业上市，而不需要另设新板；并认为同股不同权公司在香港首次招股上市或是第二上市的基本准入门槛应该是一致的，避免出现套戥的情况。

陈茂波称，港交所下月会将之前谘询的总结公布，并就今后发展路向提出建议，之后证监会和联交所会就相关的《上市条例》的修订的具体情况会有一些建议。

“这些建议初步估计会大概在明年3月左右便可以推出谘询市场，目标就是希望尽可能在明年上半年内将相关的规则、规矩定下来。”他并说，“最快明年下半年就可能会看到一些同股不同权的公司申请上市，这是我们的目标。”

被问及香港因没有集体诉讼而在投资者保障方面可能较其他司法权区困难，陈茂波指出，关于相关的投资者保障细则容后公布，但监管上会就企业管治作出一些特别要求，例如在投票权方面可能有一些限制，并要求同股不同权的公司披露更多额外资料。

港交所今年6月中进行为期两个月的谘询，主要建议为设立创新初板及创新主板以吸纳像电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)这类采用非传统管治架构（同股不同权）的新经济公司在香港上市，惟市场意见分歧。

香港近年是全球主要的新股集资中心之一，亦是中国内地企业最热门上市地点，2016年的IPO（首次公开发售）集资额251亿美元，连续两年位居全球集资中心之首。

不过，香港在吸纳科网、生物科技等新兴及创新公司方面优势并不明显，反而邻近的新加坡已赶在香港之前容许同股不同权的公司在当地作第二上市，并正考虑容许这些企业作第一上市。上月，纳斯达克和新加坡交易所宣布达成合作协议，加强企业在新美市场集资的管道。（完）