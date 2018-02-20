港交所快将提出上市制度规则修订谘询 并尽快推行--主席

路透香港2月20日 - 香港交易所(0388.HK)主席周松岗周二称，港交所日内将提出上市规则修订谘询，并希望尽快推行有关建议，好让创新型企业能够在香港上市，为投资者提供更多选择。

今天是农历狗年首个交易日，周松岗在开市仪式上表示，香港上市制度欢迎更多创意企业上市，就此，上市科和上市委员会的工作基本完成，日内将草拟的规则提出谘询，希望市场人士尽快作出回应，好让港交所尽快落实拓宽上市制度的行动。

“谘询主要围绕‘同股不同权’、尚未盈利的生物科技及创新企业上市以及新兴及创新产业发行人作第二上市这三大方向，很快会公布谘询内容。”他说。

港交所于去年12月中决定落实计划拓宽现行上市制度，希望今年第一季就上市规则的建议修订进行正式谘询，下半年可望看到更多创新型公司来港上市。

港股恒生指数.HSI在狗年首个交易日开出红盘后随即掉头回落，盘初一度跌近400点并失守31,000点水平，然后逐渐回顺。恒指早盘收涨0.12%，报31,151.65点，主板成交金额约625亿港元。

恒生国企指数则收跌0.18%，报12,512.92点。今天是中国内地春节假期A股休市。

香港行政长官林郑月娥出席港股开市仪式时称，鸡年金融市场表现理想，投资者赚钱的同时，政府财政也有不少收入。如果外围的经济保持平稳，加上本届政府积极有为，她对于未来一年的金融事务发展充满期盼和保持乐观情绪。

周松岗表示，去年是金融市场丰收一年，多只指数屡创新高，交投非常活跃，很多投资者从中获利。香港已经是一个十分成熟和开放的金融市场，虽然今年经济继续向好，但是亦有很多不稳定因素仍然存在，各个经济体之中不论是汇率、利率、资金流还是经济发展，都对香港产生影响，因此呼吁在投资赚钱之余亦要小心管理风险。

“今年经济继续向好，但是市场亦充满变数，在过去两周的波幅非常大，请大家在投资赚钱之余，都要毋忘管理风险。”他说。

过去一年，香港证券及期货市场交投畅旺，港股市值以接近34万亿港元创新高，股市和期货市场的成交量比2016年分别增加31%及14%。

周松岗并称，港交所在新一年最重要是积极推进市场发展，除了即将公布草拟拓宽上市制度的有关规则并且进行市场谘询之外，亦会继续提升和扩大证券市场的互联互通机制，研究推出A股衍生产品、优化债券通和推出更多人民币利率的产品，并会巩固香港作为融资中心、财富管理中心、风险管理中心以及人民币资产定价中心的地位。（完）