港交所与新西兰交易所签订合作备忘录 探索外商投资等机会

路透香港1月31日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周三称，与新西兰交易所签订合作备忘录，共同促进亚太地区的市场合作及提升市场信息化，并探索包括外商投资、衍生工具、预托凭证等领域的合作机会。

港交所主席周松岗在一份声明中称，“合作备忘录标志着我们与新西兰同业展开重要的合作关系，让香港交易所接触亚太地区内更多不同的潜在客户，巩固我们连接中国内地与国际的投资者、发行人及产品的领导地位。”

声明并指，两家交易所希望藉着该份备忘录促进市场发展，并于多个领域探索合作机会，包括外商投资、衍生工具、预托凭证、上市债券、两地双重上市以及交易所买卖基金等领域。双方亦将在绿色金融、可持续性发展倡议等方面合作。

新西兰交易所主席James Miller称，“签订合作备忘录有助于我们提高国际地位，实现我们在最新公布发展战略中所作的承诺，同时亦展示了我们希望拓展业务范围、加强外界联系的决心。”

新西兰交易所在新西兰经营证券、风险及大宗商品市场，并提供高质素的市场资讯（例如实时市场数据及新闻）以至理财服务。新西兰交易所以威灵顿为总部，于新西兰各地设有办事处。

港交所则是环球领先的金融市场，营运独一无二的互联互通机制以接通国际市场与中国内地市场，亦于英国营运伦敦金属交易所，并于中国内地及新加坡设有办事处，为买卖及结算证券和各式衍生工具提供世界级平台设施。

香港与新西兰于共同贸易方面已有多年合作及互惠关系，新西兰是第一个与香港订立自由贸易协定的国家。

港交所行政总裁李小加此前表示，港交所于未来几年致力于完善产品及服务，聚焦国际和定息及货币产品；同时会继续完善各项互联互通计划。（完）