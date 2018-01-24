港交所冀明年重启伦港通 惟新股通、商品通仍具挑战--CEO（更新版）

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路透香港1月24日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周三称，港交所于未来几年致力于完善产品及服务，聚焦国际和定息及货币产品；同时会继续完善各项互联互通计划，期望明年可以重启伦港通以贯通香港与英国两地的商品交易，惟新股通、商品通的实现仍具挑战。

今年是港交所《2016-2018战略规划》的最后一年，李小加在周年传媒午餐会上指出，三年战略规划取得重大进展，包括启动深港通、债券通以及推出人民币期权和黄金、铁矿石期货等新产品，财务数字逐步反映战略成绩。

而今年的工作重点包括计划推行香港25年来最重要的上市制度改革，为发行人和投资者提供更多选择，同时将升级交易系统、完善市场基础设施、提升风险管理及降低整体市场成本。

他说，“我们已经收到很多有关在新机制下申请上市的查询，我们希望在第一季内就修订上市规则谘询市场意见，6月底之后开始接受创新型公司上市申请。”

港交所去年底表示，建议拓宽现行上市制度，容许尚未盈利的生物科技及不同投票权架构的新兴及创新产业在主板上市，并容许海外的新兴及创新产业发行人来港作第二上市，以确保香港市场维持竞争力。

**年内约满，李小加未谈去向**

李小加将于今年10月约满港交所，他未有评论自己的去向。而他此前提出的一些战略目标面对挑战，未必能于今年内实现，当中包括在内地建立LME仓库以及推出前海联合交易中心现货平台、在岸相关衍生产品、伦港通、商品通及新股通。

他指出，伦港通主要是透过LME Clear接连港交所及旗下LME两地的商品交易，打破时区限制，他期待明年英国落实退欧安排后，可以获得英国央行批准实行伦港通。

至于备受市场注目的新股通，他只表示没有新消息公布，亦没有就个中挑战作进一步评论。而内地与香港市场的商品通，要视乎内地交易伙伴的合作意愿。

就今年具体的工作重点，港交所将于2月5日推出全新证券交易系统--领航星交易平台以取代现时的AMS/3.8系统，并计划于第二季将股票指数期权合约纳入衍生产品市场收市后交易时段，在第三季推出沪深港通北向交易投资者识别码制度，在第四季进行衍生产品交易和结算系统升级。

此外，港交所将与监管机构及市场参与者共同研究推行全新按金机制，为市场提供更大保障同时降低市场成本。

港交所同时会研究推出A股衍生产品及其他措施，加强衍生产品市场竞争力；并拟设立创新实验室以加快港交所金融科技应用。（完）