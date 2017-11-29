港交所于新加坡设首个海外办事处 拓一带一路及金融科技机遇

路透香港11月29日 - 香港交易所(0388.HK)周三宣布在新加坡设立首个海外办事处，并于今天开幕，以捕捉“一带一路”及金融科技将为亚洲带来的庞大增长机遇。

港交所行政总裁李小加在一份声明中称，“亚洲拥有多个当前全球最具活力的经济体，我们希望与区内业务伙伴协力扩大市场规模，通过合作共同发掘亚洲发展潜力、创造共赢。”

此次港交所为旗下全资附属公司联交所及期交所设立据点，有助两家公司服务新加坡及东南亚客户，并接触区内更多潜在客户。

根据港交所此前发表的现货市场交易研究调查显示，联交所总成交额超过40%来自外地个人及机构投资者，当中来自新加坡的交易占外地投资者总成交额逾8%。

港交所并称，“一带一路”战略料可缩窄沿线地区基建设施上的差距，从而促进亚洲、中东及东欧之间的经济发展，而东南亚是“一带一路”战略的核心地区，香港冀可成为中国内地及国际投资界信任的合作伙伴，为“一带一路”项目提供整合资源、筹措资金及分散风险的平台。

此外，东南亚区内贸易蓬勃发展且毗邻中国，有利于进一步推动人民币国际化，香港作为最大的离岸人民币中心，将与内地及其他亚洲市场共同拓展人民币国际化为区内带来的机遇。

同时，金融科技的发展亦为全球经济增添新动力，开创全新发展商机。香港及亚洲其他地区均锐意发展有利创新的商业生态圈，港交所更计划在当中发挥积极作用。（完）

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