香港金管局就银行业开放API谘询业界 旨在促进金融科技发展

路透香港1月11日 - 香港金融管理局（HKMA）周四发出谘询文件，就金管局如何订立银行业开放应用程式介面(Application Programming Interface, API)框架谘询业界，旨在促进金融科技的发展。

开放API是指透过银行开放内部系统及资料，使其系统及服务与其他行业如生活、医疗保健和零售等融合，即不同银行的产品和服务资料汇合到同一网站/应用程式上，方便用家比较和规划，新服务提供者亦可利用已开放的资料提供崭新产品和用户体验。

谘询文件中草拟的开放API框架涵盖一系列开放API的功能及其落实时间表、技术标准、第三方服务提供者的管治、促进业界开放API的措施，以及相关API的持续发展方式。谘询期至今年3月15日。

金管局副总裁李达志表示，“制定开放API框架目的是促进业界研发及广泛应用开放API，藉此保持香港银行业的竞争力，并鼓励银行与科技公司合作，提升金融服务，令用户有更佳体验。”

金管局去年9月公布推动香港迈向智慧银行新纪元，制定开放API框架是七项措施其中之一，其他措施还包括于今年9月推出应用于港元或人民币的快速支付系统，以及就引入虚拟银行谘询业界意见。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)