香港金管局明年9月推出快速支付系统 并研究引入虚拟银行--总裁

路透香港9月29日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，为提升本港银行体系至更高层次的智慧银行，金管局将推出七大措施，其中，应用于港元或人民币的快速支付系统定于明年9月推出，并将就引入虚拟银行谘询银行业意见。

陈德霖在《香港银行家峰会》上称，“在智慧银行新纪元下，银行业、金融科技界及金管局必须共同努力，改变香港的金融生态环境。智慧银行会让零售及企业客户互相连系，并提高金融服务与交易的流动性、速度、方便程度及安全性。”

七大措施分别是推出快速支付系统、金融科技监管沙盒升级版2.0、引入虚拟银行、推出“银行易”、促进开放应用程式介面（API）、加强跨境金融科技合作以及提升科研及人才培训。

陈德霖称，将于明年9月推出的快速支付系统，银行及储值支付工具营运商都可参与，只需要一个流动电话号码或电邮地址，便可以随时随地进行港元或人民币支付。

他并称，金管局欢迎将虚拟银行引入香港，并会谘询银行业，检讨及修订在2000年发出的《虚拟银行的认可》指引。

至于金融科技沙盒2.0将于今年底前推出，新增三项功能分别是设立金融科技监管聊天室让金融科技项目构思初期向沙盒使用者尽快反馈意见；容许科技公司毋须经过银行可直接通过聊天室与金管局沟通；金管局、证监会及保监局的沙盒会相互协调运作，为跨界别金融科技项目提供“一点通”切入。

稍早证监会宣布推出监管沙盒，让持牌法团及拟进行受规管活动的初创企业试行金融科技。

陈德霖称，金管局将会成立“银行易”专责小组，目的是与银行业合作，简化一些对客户数码银行体验可能会造成不便的监管要求。这些客户体验包括网上开设银行帐户、网上贷款、网上财富管理等。

金管局又计划于今年底前完成银行业谘询和订定开放API政策，以便透过银行与科技公司之间的合作鼓励创新及加强金融服务。

金管局亦会在金融科技发展方面加强与其他地区有关当局合作，最新工作包括与深圳市政府金融发展服务办公室的合作，此外，金管局亦正与香港银行合作开发分布式分类帐技术贸易融资平台，以加快贸易融资运作的数码化，并与新加坡当局商讨合作，连接两地贸易平台。（完）

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