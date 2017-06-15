香港本地银行未随美国升息 金管局吁小心管理置业风险（更新版2）

（新增汇丰银行宣布维持最优惠利率(P)5%不变及其它细节）

路透香港6月15日 - 香港金融管理局周四宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.5%；惟本地主要银行按兵不动，其中汇丰银行首先宣布维持最优惠利率(P)5%不变。市场人士预期，银行体系资金依然充裕，银行没有迫切性调高贷存利率。

金管局总裁陈德霖表示，随着美元利息正常化加快及缩表，港元汇率将会逐步偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，港元利率将逐步跟随美息上升，未来银行亦会陆续上调按揭利率，市民应小心管理风险。

陈德霖表示，虽然目前香港利率上升滞后于美元，但市民不能调以轻心，因港元利息早晚会跟随美元向上。

＂大家要小心管理好风险，尤其在买楼时要充份考虑能否承受市场价格波动及未来30年利率的风险。＂他称。

陈德霖并提到，现时楼市周期与1997年高峰时不同，当时楼市见顶后泡沫爆破，按揭利率由10%以上逐步降至3-4%；但现情况刚好相反，现时按揭利率在极低水平，当楼市上行周期逆转，很可能碰上利息上升周期，故市民千万留意这风险。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，为三个月来第二次，称美国经济持续增长，就业市场表现强劲。联储还宣布，将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。

中银香港投资管理总经理陈少平表示，美联储提早宣布缩表时间表令人意外，但市场对此反应不大，今早新兴市场特别是亚太区货币都相对偏强，故他不预期会出现美元资金大幅离开亚洲甚至香港的情况。

＂香港今年内都未必见到加息(P和存款利率)的情况。＂他说。

他指出，现时香港银行体系资金仍充裕，有逾2,000多亿港元，在资金不大幅流走下，很难看到港元有加息压力，所以最优惠利率和储蓄利率都难以上调。此外，他相信美国下半年再加息一次的机会有商榷余地，因假如通胀持续低于目标水平或经济表现恶化下去，都未必能够加息。

自美国2015年12月开始升息以来，香港银行均未有跟随上调最优惠利率（P），按揭利率仍然处于较低水平，而港美息差亦在拉阔。

陈德霖表示，虽然港元按揭利率仍视乎其他因素，如银行本身资金成本、资本计算等，但近期已有个别银行将按揭利率轻微上调，估计未来银行有可能陆续上调按息。

**加息料对楼市影响微**

随着金管局早前出招调高风险权重下限，本地几家主要银行汇丰、中银香港、渣打及恒生等上月底宣布将新造住宅按揭上调10个基点，以HIBOR(香港银行同业拆息)为基准的按揭利率升至H+1.4%起，而以P为基准的按揭利率亦同时作出相应调整。

港元汇率近期亦见转弱迹象。陈德霖表示，美元利息正常化及缩表，会收紧美元资金供应，亦会影响全球资金流向，香港也不例外。近期港元汇率由年初的7.75回软至近期的约7.79水平，有时更触及7.80水平。

＂这与港美息差拉阔及套息活动有关，预期随着美息逐渐上升，港美息差逐步拉阔，套息活动会加大，港汇会逐渐偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，但这是联系汇率设计的正常运作，大家不用反应过敏。＂他说。

中原按揭经纪董事总经理王美凤表示，美国一如市场预期加息25基点，加上预料香港银行暂仍按兵不动，故此对本地楼市影响轻微。

她预料，本港银行暂不会跟随上调存贷息率（最优惠利率以及存款利率），原因是今年3月中美国上调联邦基金利率0.25%后，本港银行体系资金结余至今维持超过2,500亿元的高度充裕水平，而银行同业拆息不升反跌，一个月拆息由3月份平均0.45%降至最近约0.37%，仍有条件无需跟随美息上调最优惠利率。

利嘉阁地产总裁廖伟强认为，美国落实加息及提出缩表安排，并预估年内或再加息一次，正好消除市场的观望情绪及不确定因素，反令本港下半年楼市走势更趋稳定。

他指出，本港经济基调良好，失业率维持低企，且银行总存款更已突破12万亿港元，市场资金十分充裕，故对下半年楼市表现仍感乐观。

据差饷物业估价署的最新数据，4月整体住宅楼价指数按月上升2.12%续创历史新高，今年以来累计涨6.5%，较去年4月楼价恢复上升轨道前升幅更逾两成。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）