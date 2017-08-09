香港金管局称增发外汇基金票据与港汇走势无关 不担忧港元转弱

路透香港8月9日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，稍早宣布增发400亿港元外汇基金票据与港汇走势无关，并称对近期港元转弱并无担忧。

金管局发言人在电邮中指出，在联系汇率制度下，港息对美息的折让会促使港元汇率进一步转弱。当港元兑美元汇价转弱至7.85并触及弱方兑换保证，便会出现资金外流，即总结余收缩并引致港元利息上升。

发言人称，“以上是联系汇率下的合理行为，属联系汇率制度设计的一部分，无需担心。”

金管局稍早宣布本月稍后将增发总值400亿港元的外汇基金票据，发言人表示，近期银行对票据的需求维持庞大，尤其是以之用作流动性管理用途。

金管局认为在目前市场环境下增发票据是合适的，因有关《巴塞尔协定三》当中的流动性覆盖比率正分阶段落实，相关比率于2018及2019年将分别提升至90%和100%，在此背景下，有迹象显示市场对票据的需求维持庞大，例如票据孳息持续低企并与相类似金融工具有颇大的息差。

受港美息差扩阔引发套息活动影响，港元持续走弱。本地时间12:56，港元兑美元报7.8274，为自2016年1月20日以来新低，惟拆息持稳，反映未有大量资金流走。（完）