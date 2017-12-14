香港金管局因应美国加息上调贴现窗基本利率 料港元终会贬至7.85（更新版）

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路透香港12月14日 - 跟随美联储升息脚步，香港金融管理局（HKMA）周四亦宣布将贴现窗基本利率上调25个基点至1.75%。金管局总裁陈德霖称，港美息差进一步扩阔以及美国税改可能会导致资金流走，令港元最终贬至7.85的弱方兑换保证。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，为今年第三次，还预计在长期利率水平达到2.8%之前，2018年和2019年每年升息三次。

陈德霖今早会见传媒时表示，港美利息差距进一步扩大，最终会导致资金从港元流向美元，但这不是唯一导致港元利率上升的因素，以近期香港银行同业拆息（HIBOR）为例，如果本地资需求上升例如有新股上市将会抽紧资金并拉动拆息上升，另外，美国快将通过的税务改革，亦可能会对香港利息走势造成影响。

“美国税务改革短期内对于美国的就业和经济有正面作用，可能对美国通胀带来比大家预期更大的影响，所以我个人预期明年或往后，不单是香港，所有新兴经济体都一样，可能面临金融环境逐步收紧。”他说，“我不能确切预测香港的利息正常化步伐，只能说将会跟随美国利息正常化而开始上升。”

他重申，美国通胀和利率的上升速度可能较目前市场预期更快，希望大家作出财务安排时切记做好风险管理。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。金管局稍早宣布上调贴现窗基本利率至1.75%，该利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率，目前定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为准。

**银行不调高贷款基准利率**

作为香港本地银行厘定贷款利率（最优惠利率）的参考指标1个月HIBOR周四升至1.09893%，创九年新高。不过，本地银行仍按兵不动，大型银行汇丰(0005.HK)宣布最优惠利率保留在目前5%的水平不变，而该行对上一次于2008年11月10日调整最优惠利率，当时减息25基点。恒生银行(0011.HK)亦宣布最优惠利率维持于5%。

市场人士认为，香港银行明年调高贷款利率机会增加，但由于银行体系资金充裕，迫切性未必太大。

中银香港投资管理总经理兼投资主管陈少平在媒体电话会议上称，今年以来1个月拆息走高，由5月低位至今累计升逾70基点，预计未来一季拆息仍企在逾1%的水平，以现时最优惠利率与1个月拆息相差约400基点计，要待拆息升至约1.8%，银行才有需要上调最优惠利率。

“明年考虑加息的压力大于今年，但相信时间上不会太早，可能到明年中才会检讨。”他并称，美国的核心通胀仍然温和，加上科技的应用抑制消费物价升幅，因此认为美国明年最多加息两次，而非市场预期的三次。

华侨永亨银行经济师李若凡认为，目前香港银行体系总结余约1,797亿港元，远高于历史均值，而且来自中国内地的南向投资资金持续流入香港股市，因此认为，大型银行因流动性充裕而没有迫切性提高贷款利率，而中小型银行尽管面对资金成本上升的压力，鉴于市场竞争激烈，亦会避免首先加息。相信明年存款息率与资金成本上升之下，银行才会考虑加息以纾缓净息差收窄压力。

**港汇贬至7.85乃利率正常化必经阶段**

另外，对于市场上流传指金管局不想港元兑美元汇率贬值到7.85的弱方兑换保证，陈德霖特别澄清说，根据联系汇率制度的设计，资金的流出，港元转弱，触及到弱方兑换保证，货币基础缩减，这是香港利率正常化的必经阶段，也是金管局期待出现的情况，因此不存在金管局不想见到港汇贬至7.85的情况。

根据联系汇率制度，金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

港元兑美元近月基本在7.8-7.82区间徘徊。中银香港的陈少平认为，港元短期没有明显的贬值趋势，并预期美国在明年1月底议息前，美元继续疲软，不会引致资金从香港市场流走。

香港股市周四先升后跌，前一天领涨的金融股回吐，不过盘中转跌之前，汇丰(0005.HK)一度触及80.4港元的逾三年高位，中银香港(2388.HK)亦一度升至40.5港元为自2002年上市以来新高。

本地地产股则跌涨不一，新鸿基地产(0016.HK)表现强势，终场收升3.24%，报127.5港元；长实(1113.HK)则跌0.53%至65.7港元。恒生地产分类指数收升1.14%。

中原地产亚太区副主席陈永杰周四预期，在市场资金仍然充裕、本地刚性需求强劲及经济向好的推动下，明年首季二手楼价指数将上升3-5%，而农历年后楼市可能出现小阳春。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯/乔艳红)