香港金管局推出金融科技聊天室 以加快业界推出新产品时间

路透香港11月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二宣布，今天推出金融科技聊天室，以加快业界推出新产品时间。

聊天室是金融科技监管沙盒2.0的其中一项新增功能，目的是在新的科技应用程式构思初期向银行等认可机构及科技公司提供监管反馈意见，避免走冤枉路及加快推出新科技产品的时间。

企业接触金管局可透过聊天室与金管局的金融科技促进办公室及各银行部门沟通，形式包括电子邮件、视像会议或面谈。以电子邮件为例，金管局尽可能在7个工作天内提供监管反馈意见。

金管局此前表示，为提升本港银行体系至更高层次的智慧银行，金管局将推出七大措施，分别是推出快速支付系统、金融科技监管沙盒升级版2.0、引入虚拟银行、推出“银行易”、促进开放应用程式介面（API）、加强跨境金融科技合作以及提升科研及人才培训。

其中，应用于港元或人民币的快速支付系统定于明年9月推出，并正就引入虚拟银行谘询银行业意见。

金管局副总裁阮国恒近日向媒体透露，虚拟银行的进入门槛与申请在港经营银行业务的条件无异，机构须按现行的银行条例要求申请牌照，至今已有8家非传统金融机构有兴趣在香港成立虚拟银行，当中有科技公司以及经营贷款业务的机构。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)