香港外汇基金首三季投资收入创新高 惟市场估值高须注意风险（更新版）

路透香港11月6日 - 由于股市持续向好，香港金融管理局（HKMA）周一公布外汇基金于2017年首三季录得创新高的1,898亿港元投资收入，惟金管局总裁陈德霖认为，市场估值相当高，须注意可能逆转变化。

陈德霖于立法会会议后向记者表示，市场乐观情绪似乎还会持续一段时间，但要注意两大潜在风险，一是美国利率走势会否持续温和，另一个是朝鲜形势没有改善所带来的地缘政治风险。

“首三季回报不错，但外汇基金注重中长期回报。”他说，“9月尾以来股市走势向好，往后表现视乎潜在风险会否出现，股市回吐或回落的风险相当大。”

外汇基金于1-9月首三季投资收入1,898亿港元，较去年同期914亿港元上升108%；其中53%为股票收益，23%为外汇估值变动，14%为债券，其余来自私募基金及房地产等其他投资。同期港股恒生指数.HSI累计升两成半。

而外汇基金于7-9月第三季录得536亿港元投资收入，按年增加14%，惟按季下降25%，主要反映外汇市场波动。

金管局副总裁余伟文稍早在立法会会议上表示，第三季投资者情绪仍然比较乐观，整体全球经济慢慢向好，期内的香港股票收益为144亿港元，其他股票收益188亿港元，均高于第二季。

不过，面对各国货币政策走向背驰的程度渐减，美元兑主要货币在第三季转弱，但由于市场对美联储（FED）12月加息的预期渐增，美元于接近季尾时略为回升。期内外汇收益97亿港元，较第二季的224亿港元明显回落，债券则大致持平于107亿港元。

2017年第二季，外汇基金经修订的投资收入为713亿港元，创自2010年第三季以来季度新高，亦超于今年第一季的649亿港元。而外汇基金于2016年第三季录得投资收入471亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。

就近期港元拆息抽高且港元转弱，陈德霖称，港元拆息抽高受新股市场认购反应热烈及港美套息活动等因素影响，至于港元汇率贴近7.8有时更跌至7.83，尚未触及7.85的弱方兑换保证。

他说，“港元利息将随美国利率正常化而上升，随着美息高于港息，更多人将港元兑换为美元并将资金调走，一旦港汇触及7.85金管局将沽美元买港元，货币基础及流动性可能降低而拆息上升，惟这是联系汇率机制的设计，大家不需要觉得意外。”

陈德霖并称，金管局于5月推出第八轮措施后，楼市走势仍未清晰，而全球资产市场持续升温，因此仍需要时间观察香港楼市走势。

针对香港楼市炽热情况持续及按揭市场的发展，金管局第八轮“辣招”包括提高银行信用风险资本要求、提高一个或以上按揭成数上限以及提高香港以外地区借款人的供款与入息比率上限。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，已连续11个月破顶，但9月份私人住宅楼价指数按月升幅比8月份减慢，且为今年以来涨幅最低的一个月；第三季楼价累计升2%，较前两季度均见放缓，楼价上升动力减速。