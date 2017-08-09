香港金管局将增发400亿港元外汇基金票据 应付银行流动资金充裕需要

路透香港8月9日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

金管局表示，“由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据的需求增加。”

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应3个月期票据的方式来进行。订于2017年8月22日、8月29日、9月5日、9月12日及9月19日投标的3个月期外汇基金票据，将会分别增加总值80亿港元的数额，而总结余将分别减少约80亿港元。

金管局指出，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。

金管局并称，在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。

受港美息差扩阔引发套息活动影响，港元持续走弱。本地时间12:10，港元兑美元报7.8267，为自2016年1月20日以来新低，惟拆息持稳，反映未有大量资金流走。（完）

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