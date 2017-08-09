FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 天前
香港金管局将增发400亿港元外汇基金票据 应付银行流动资金充裕需要
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年8月9日 / 凌晨5点01分 / 5 天前

香港金管局将增发400亿港元外汇基金票据 应付银行流动资金充裕需要

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港8月9日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

金管局表示，“由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据的需求增加。”

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应3个月期票据的方式来进行。订于2017年8月22日、8月29日、9月5日、9月12日及9月19日投标的3个月期外汇基金票据，将会分别增加总值80亿港元的数额，而总结余将分别减少约80亿港元。

金管局指出，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。

金管局并称，在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。

受港美息差扩阔引发套息活动影响，港元持续走弱。本地时间12:10，港元兑美元报7.8267，为自2016年1月20日以来新低，惟拆息持稳，反映未有大量资金流走。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

记者 雷美珍；审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below