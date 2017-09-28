香港金管局前总裁建议在兑换范围内主动管理以维持汇率稳定

路透香港9月28日 - 香港行政会议成员、金管局前总裁任志刚周四称，在兑换范围内主动将总结余水平回复正常和减少港美息差，以维持汇率稳定，是有不同货币市场运作选择的。

任志刚在最新个人网志(www.josephyam.com/)内谈及货币管理。他指出，在兑换范围内，港美息差与港元汇价水平之间的关系，不一定与理论或主观意愿相符；港息比美息低不一定立即会令汇率转弱，汇率接近弱方兑换保证水平也不一定会令港息立即上升至超过美息水平。

“有需要的时候，金管局是有空间、工具和手段在兑换范围内理顺两者之间的关系，令汇率制度更畅顺地运作的。”他说。

他认为，美联储加息及缩表在即，美元货币市场已作出反应，但香港货币市场好像反应滞后，或许已经有理顺的必要。

他指出，港美息差扩阔，最终是会引发资金外流而将港元汇价推至7.85弱方兑换保证水平的。当金管局依兑换保证沽售美元，便会令总结余下降和港息上升。但如果这是一个突发的过程，监于现在总结余的量似乎是远远超出便利同业支付作需，是有可能引发巿场恐慌或震荡的。

“所以，现在或许有需要在兑换范围内运作，管理好市场预期，以减低有关风险。”他说。

金管局于8月和9月各增发400亿港元外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。任志刚称，高兴见到金管局在7.75和7.85两个兑换保证汇率的范围内，运用酌情权增发外汇基金票据，并认为这个行动在货币管理方面是有着积极正面作用的。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）