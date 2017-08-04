香港金管局指定Visa、银联等四间零售支付系统营运商 即日生效

路透香港8月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，指定Visa(V.N)、Mastercard(MA.N)、银联国际及美国运通(AXP.N)为香港零售支付系统营运商，负责处理涉及香港参与者的支付交易，即日生效。

金管局总裁陈德霖在一份声明中称，“实施零售支付系统指定制度有助提升本地零售支付业界的营运水平，以及加强公众对支付系统的信心，促进香港金融科技的发展。”

这是金融管理专员根据《支付系统及储值支付工具条例》赋予的权力，将四个涉及重大公众利益的系统定为指定系统，指定系统须遵从《条例》对它们的规定，并受金管局监察。

在遵从《个人资料(私隐)条例》和其他适用的法定及监管规定的情况下，指定系统可从事传送支付讯息及相关数据以便利支付交易的处理，授权、结算及交收支付交易，提供支付解决方案以处理不同支付模式所产生的支付交易以及与支付相关的数据分析等活动。

金管局多年来一直致力推动香港零售支付基建的发展，以提供更多安全及高效的零售支付工具与服务让市民选择合适的支付工具，当中包括实施电子支票及电子账单及缴费服务。（完）

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