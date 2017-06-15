港元利率将逐步跟随美息上升 香港金管局吁小心管理置业风险（更新版）

（新增金管局官员评论）

路透香港6月15日 - 香港金融管理局周四宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.5%，为今年3月中以来再次调整基本利率。金管局总裁陈德霖表示，随着美元利息正常化加快及缩表，港元汇率将会逐步偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，港元利率将逐步跟随美息上升，未来银行亦会陆续上调按揭利率，市民应小心管理风险。

自美国2015年12月开始升息以来，香港银行均未有跟随上调最优惠利率（P），按揭利率仍然处于较低水平。

陈德霖表示，虽然目前香港利率上升滞后美元，但市民不能调以轻心，因港元利息早晚会跟随美元利息。

＂大家要小心管理好风险，尤其在买楼时要充份考虑能否承受市场价格波动及未来30年利率的风险。＂他称。

陈德霖并提到，现时楼市周期与1997年高峰时不同，当时楼市见顶后泡沫爆破，按揭利率由10%以上逐步降至3-4%；但现情况刚好相反，现时按揭利率在极低水平，当楼市上行周期逆转，很可能碰上利息上升周期，故市民千万留意这风险。

他补充，虽然港元按揭利率仍视乎其他因素，如银行本身资金成本、资本计算等，但近期已有个别银行将按揭利率轻微上调，估计未来银行有可能陆续上调按息。

此外，港元汇率近期亦见转弱迹象。陈德霖表示，美元利息正常化及缩表，会收紧美元资金供应，亦会影响全球资金流向，香港也不例外。近期港元汇率由年初的7.75回软至近期的约7.79水平，有时更触及7.80水平。

＂这与港美息差拉阔及套息活动有关，预期随着美息逐渐上升，港美息差逐步拉阔，套息活动会加大，港汇会逐渐偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，但这是联系汇率设计的正常运作，大家不用反应过敏。＂他说。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，为三个月来第二次，称美国经济持续增长，就业市场表现强劲。联储还宣布，将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）