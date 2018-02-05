香港楼市仍然过热 不具备放松逆周期措施的条件--金管局总裁

路透香港2月5日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周一表示，目前香港楼市过热情况仍然存在，没有条件放松逆周期措施；对于有建议金管局旗下的按揭证券公司扩大九成按揭的覆盖范围以助市民置业，他则指要小心评估。

为防范楼市过热而对银行体系构成风险，金管局自2009年10月至去年5月，已先后推出了八轮逆周期措施，住宅物业按揭成数一再收紧，加上楼价持续上升，造成现时市民有能力供楼，但无力储到足够首期的＂上车＂困难情况。

陈德霖今天出席立法会简报会时被议员问到金管局会否对楼市措施＂减辣＂时表示，楼价上升，按揭成数不是唯一的影响因素。

＂是否没有辣招，楼市就不会升呢？现在的逆周期措施使银行的抗震能力比没有做大大加强，当周期逆转时，银行体系仍会稳健。＂他说。

他并重申，现时看不到有放松周期措施的条件，但他亦留意到有市场意见指现时市民置业困难，难以储到足够首期＂上车＂，希望按证公司将按揭保险覆盖范围扩大，例如将现时可提供最多九成按揭的400万港元物业价格上限上调。

＂按保计划可因应市场变化作出调校，但按证公司在调整计划时亦要小心衡量市场可能出现的反应，例如是否能帮助二手市场流转量增加？会否令业主叫价更加进取？这方面要小心评估。＂陈德霖说。

陈德霖在评论香港楼市时表示，现时的低息环境令买楼人士觉得本身有能力供楼，但一般按揭年期长达20-30年，一旦美元利率正常化，港息上升，置业人士应要考虑本身是否有能力负担。

＂但很多市民以为港息加不到或不会加，但这预期是否过分乐观呢？预期和现实落差，如证明预期过份乐观，市场就可会调整。＂他说。

香港去年住宅楼价累计涨14.8%，为五年来最大升幅；而楼价已连涨21个月，为历来最长升浪。（完）