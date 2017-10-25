香港金管局与新加坡订金融科技合作 将公布贸易融资平台连接--总裁（更新版）

路透香港10月25日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，金管局与新加坡金融管理局签订金融科技合作协议，并正在讨论连接两地贸易融资平台，预计下月公布相关详情。

陈德霖在金管局举办的金融科技日上致辞时称，香港与新加坡两地金管局正式落实两间机构在创新企业转介、创新项目、资讯共享及专业技术交流四方面的合作，贸易融资会是双方首个合作项目。

金管局及后发出的新闻稿指出，两地金管局将搭建以分布式分类帐技术（DLT）为骨干的贸易融资跨境基建，作为双方首个重点合作项目，促进跨境贸易和融资。

陈德霖说，“作为区内两大国际金融中心，香港及新加坡都积极应用及推动金融科技，两地合作将产生强大的协同效应，促进两地金融科技的发展和资金融通，达至双赢。”

新加坡金管局局长孟文能亦指出，新加坡与香港一向在金融和贸易方面紧密联系，使是次金融科技合作协议更显重要。

香港有七间银行正参与开发香港贸易融资平台，透过分享数码化贸易文件，将融资过程自动化，并降低诈骗风险。金管局早前主导并完成DLT研究，银行会参照当中贸易融资概念验证的结果以及相关原型平台，开发正式平台。

陈德霖指出，“数码化和金融创新发展锐不可当，可以预期未来银行和支付服务是得科技者得天下。”

金管局今日发表第二份《分布式分类帐白皮书》，确认DLT的发展潜力，但同时指出DLT并不能通盘适用于所有金融业务。陈德霖称，金管局会依据该白皮书中的研究结果及建议，订立实务指引，以协助银行业日后应用DLT技术。

另外，就粤港澳大湾区内合作，金管局与深圳市金融发展服务办公室（深圳金融办）将合办金融科技创新奖，表扬和鼓励港深两地杰出金融机构开发金融科技产品，总奖金约700万港元。

金管局亦正与数码港及深圳金融办研究在深圳提供跨境软落地支援，协助香港金融科技公司进军中国内地市场，同时鼓励内地金融科技公司落户香港。

在深圳金融办协助下，金管局已邀得平安科技、微众银行及腾讯(0700.HK)等深圳著名的高科技公司提供暑期实习职位，让香港学生在高科技领域有亲身体验。（完）

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