香港金管局总裁称美国缩表以及加息机会增长或引发资产市场调整

路透香港9月18日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，市场普遍预期美联储（FED）本周宣布开始缩减资产负债表，加上对美国年底前加息的预期升温，可能会引发全球资金流动及资产市场调整。

陈德霖出席财资市场高峰会时向传媒表示，美联储具体的缩表行动有待公布，虽然数月前的公布显示缩表步伐将是循序渐进、缓慢，但美联储开始缩表对于金融环境有收紧作用，市场要小心风险，同时亦须注意会否于今年底前再度加息。

他说，“缩表加上加息，这两个因素都可能对美国以及全球金融状况带来收紧效果，这对于资金的流动以及资产市场来说，都可能无可避免地出现一些调整，大家要小心管理风险。”

亚洲股市周一触及10年高点，美元也持坚，本周美联储可能宣布开始缩减其庞大的资产负债表，这是扭转超宽松货币政策这一全球长期趋势的一部分。

受港美息差扩阔引发套息活动影响，今年以来港元兑美元持续走弱，由年初约7.75港元兑1美元的水平跌至近月约7.82水平，逼近7.85的弱方兑换保证。

本地时间11:12，港元兑美元报7.8162。

被问及行政会议成员、金管局前总裁任志刚建议港股可引进人民币计价及结算会否降低港元需求，陈德霖称，引入人民币计价及结算安排于6-7年前已经开始，惟相关股票交投并不活跃，未来随着香港人民币业务发展以及更多国内企业来港上市，相信将有更多公司采用人民币计价及结算，但相信此举不会对港元的需求造成影响，而“香港市民对港元的信心跟以前一样高”。

另外，对于中国央行停止比特币、以太币等各类代币发行融资，陈德霖称，香港对这类“虚拟商品”的定义没有任可改变，买卖这类代币本身不构成问题，但当银行或金融机构与虚拟商品有任何业务融资或交易，则需注意交易对手风险以及是否符合反洗黑钱要求。（完）