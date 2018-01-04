《信报》：北韩伸出橄榄枝乃缓兵之计

（1月4日社评）

朝鲜半岛局势持续变幻莫测，北韩领袖金正恩在元旦日发表新年贺词之时，形象上非但弃毛装而穿西装，予人老套变时髦的新鲜感，讲话内容更加饶富兴味，他一方面仍然板起脸孔利用核弹威胁向美国叫阵，另一方面则放软语调向南韩伸出橄榄枝，声称愿意派遣团队参加对方担当东道主的平昌冬季奥运会，为改善两韩关系提供契机。

两韩关系在二○一六年二月开始僵化，热线电话搁置得冷冰冰，彼此之间完全没有直接沟通。随着金正恩释出善意，南韩总统文在寅马上把握良机，透过该国统一部提议，本月九日在板门店「和平之家」举行高层级官员会谈，热线电话终于在昨日下午二时半再次响起来，拨号的是北韩联络官，主要确认电话和传真是否还能正常运作。

文在寅指出，改善两韩关系与解决朝核问题一体两面不可分割，外交部应与友邦及国际社会密切磋商，争取双管齐下同步解决两事。

枱面之上，两韩似出现破冰转捩点，所以中国外交部表示欢迎，支持以此为契机推动缓和半岛局势，努力实现半岛无核化。然而枱底之下，伸出橄榄枝那一只手的主人，可能满腹机关，企图采取缓兵之计，化解中国和美国的联合制裁方案，甚至离间美国和南韩的盟友关系。事实上，南韩统一部部长赵明均已经明确指出，目前正考虑将美韩军演推迟至平昌冬奥之后才举行，正中金正恩下怀。

中国官方说法是努力实现半岛无核化，可是昨日美国新闻网站「华盛顿自由灯塔」（Washington Free Beacon）爆料，披露一份据说是中共中央办公厅的内部机密文件，显示去年九月北京发出指令：「北韩所处的重要政治战略地位是无可取代的，中国必须不惜一切代价扞衞北韩主权和领土完整，切实保障北韩政权的稳定和延续。」文件提到，北韩毋须立即放弃核武，只要承诺不再继续开展新的核试验并立即付诸行动，中国将提供防御性军事建设及中短程弹道飞弹等军事技术援助，且增加对北韩民生与基础建设的援助金额，今年比去年增加百分之十五，往后五年内，每年将比前一年增加不低于百分之十。看来对「小金同志」关顾程度不减。

中国没有要求北韩立即放弃核武，岂不跟官方说法自相矛盾？面对如此诘难，外交部发言人耿爽活学活用，将美国总统特朗普的口头禅挂上嘴边，中英夹杂斩钉截铁驳斥道：「一句话，Fake News（假新闻）。」

新闻真假难辨，然而众所周知的客观事实是北京从来不想北韩政权垮台，以免失却东北屏障任得美军长驱直入，由始至终坚持以对话解决朝核危机，所以两韩举行高层级官员会谈乃乐观其成之事。

若然两韩在本月九日果然会谈，平昌冬奥亦见北韩派队参与盛事，加上美韩军演推迟，那么特朗普的强硬立场将要被削弱，没有太多理由继续跟他口中的「火箭人」互相恫吓。前不久，金正恩说核武按钮始终放在办公桌上，特朗普竟像小孩吵架那般回应：「我也有核武按钮，比他的更大更强，而且我的按钮绝对按得动！」两相对照，金正恩懂得行使软硬兼施招数在中美韩之间钻空子，狡猾程度略胜小孩对骂。

面对国际社会制裁，自己的核弹技术又未必能够顺利冲出太空再重返大气层准确落入美国境内，北韩的所谓橄榄枝无疑是一记妙着，进可攻，退可守，跟南韩谈得来就继续谈，谈不来也是无妨，反正穷得只剩核武的平壤不可能输掉什么。

综上所述，穿起西装的金正恩在政治手腕方面成熟了不少，朝鲜半岛到底是战是和，视乎他怎样在大国博弈之间发挥小国智慧与蛮劲。（完）

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