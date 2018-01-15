焦点：海航债务问题加剧 数月未付飞机租赁款--消息

路透上海/新加坡1月15日 - 数位银行和租赁业消息人士表示，中国海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，而长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立一个团队，来解决海航集团的流动性问题。

资料图片：2017年6月，海航集团的企业标识。REUTERS/Thomas White

消息人士称，来自中国银行(601988.SS)、民生银行(600016.SS)以及交通银行(601328.SS)租赁部门的高管已经与海航的关联航空公司举行了磋商，讨论收回欠款的问题。

“部分款项已经逾期两个多月，”一家中资租赁方驻北京的高管表示。他说，海航的关联航空公司已经知会出租方，一旦获得银行援助，他们将尽快付款。海航预期未来数月将获得银行援助。

海航在给路透的声明中称，“海航及其子公司的运营保持稳定，目前正在按计划支付每个出租方的款项。”

出租方以及银行的部分消息人士称，海航旗下的旗舰事业海南航空(600221.SS)、以及规模较小的祥鹏航空和首都航空都没有按期付款，天津航空正将设法今年到期的款项延期。

由于该事情的敏感性，上述消息人士要求匿名。

祥鹏航空和首都航空不予置评。天津航空、交银金融租赁、民生金融租赁和中国进出口银行没有回应置评请求。

海南航空于1月10日停牌等待宣布声明。停牌原因尚不清楚。

一位直接知情消息人士称，天津航空要求推迟向一家中资租赁公司支付三架飞机6月份的租金。

另一位消息人士称，某海航关联航空公司曾对交银金融租赁称，将无法支付1月份的租金。他没有透露该航空公司名称。

消息人士称，过去几周，几家国际租赁公司高管前往中国与海航关联航空公司的高管会面，研究制定偿债计划。

“这是很多租赁公司普遍面临的问题，但它们认为这在很大程度上取决于银行是否会重启对海航的融资，租赁公司准备放手一搏，”欧洲某银行的一位金融家表示。

11月，航空金融杂志曾报导过海航集团延迟支付租赁款，消息人士称，自那时起问题就愈演愈烈。

但中银航空租赁(2588.HK)执行长Robert Martin称，海航集团关联航空公司在对中银航空租赁的租金支付方面不存在问题。中银航空租赁是中国银行旗下的租赁业务部门。

银行业消息人士称，中国进出口银行本月成立了一个小组，专门处理海航集团难于偿付的债务。这突显出相关银行愈加关注海航集团的资金偿付问题。

一名直接了解情况的消息人士称，海航集团已承诺在1月底之前付清所有未偿逾期款项。

中国进出口银行未回复置评请求。

该消息人士称，去年底在海航总部举行会议后，中国进出口银行即成立了专门的团队，当时海航集团申请新贷款来偿付现有债务。

银行消息人士还表示，海航集团还试图重组与其它银行的债务偿还协议。(完)