海航基础因筹划重大事项停牌 海航系停牌公司增至六家

路透上海1月23日 - 在周一突然跌停后，海航基础(600515.SS)当晚公告称，控股股东海航基础控股集团正筹划涉及上市公司的重大事项，公司自周二起停牌。自此，海航系10家上市公司，已有六家公司处于停牌状态。

上海证券报周二报导引述海航方面回应称，集团下属各参控股上市公司分别基于自身战略规划和业务发展需要，根据相关法律法规，向交易所先后申请停牌。目前，海航集团财务状况良好，与境内外各大金融机构合作一切正常且保持着良好的合作关系。

周一开盘后不久，海航基础及其兄弟公司海航创新(600555.SS)、海越股份(600387.SS) 突然快速下跌，直至跌停。海航基础和海越股份周一收于跌停，海航创新收低9.75%。

海航系在A股的其他上市平台凯撒旅游(000796.SZ)、供销大集(000564.SZ)、海航控股(600221.SS)、天海投资(600751.SS)及渤海金控(000415.SZ)，此前均因重大事项等原因停牌。

近年来大举并购和扩张的海航集团近期正面临流动性紧张问题。近几周以来，国内银行私下以及在公共场合都曾表达对于海航的担忧，因海航逾期未付部分债务，其中包括一些飞机租赁款项，而且债务飙升推动该集团短期融资成本升至新高。

不过海航集团董事局主席陈峰在接受路透专访时乐观认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。（完）