海航集团筹措22.2亿港元贷款 为购买第四幅启德地块融资

路透6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海航集团已筹措一笔22.2亿港元(2.8亿美元)的一年期过桥贷款，用于购买旧香港机场所在地启德的一幅地块。

星展银行为协调行兼贷款代理行，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点，综合收益为190个基点。集友银行以牵头行身份加入该贷款案，海航集团的全资附属企业--万玮发展有限公司(Milway Development Ltd)是该笔贷款的借款人。

海航集团原本寻求的贷款规模最高为36亿港元，但在香港金管局收紧地产项目放款规定后，海航因而减贷。

海航集团目前贷款规模的贷款与估值比率为30%，符合香港金管局规定。

海航斥资74.4亿港元购买这幅位于启德发展区的地块，这是该集团在五个月中第四次在该地区购地。据香港地政总署3月15日的公告，万玮发展击败其他14家竞购者，拿下了九龙启德发展区第1L区2号地块50年的开发权。

去年12月，海航签署了35亿港元一年期子弹式过桥贷款，为购买香港的一幅地块提供资金，这是海航集团首次在香港购地。东亚银行为该笔贷款的唯一牵头行兼簿记行，贷款利率较Hibor加码130个基点，综合收益较Hibor加码140个基点。

南洋商业银行和创兴银行以牵头行身份加入，分别承贷6亿和5亿港元。

海航集团总计斥资272亿港元购得的四幅地块均位于启德，地块总面积达398,268平方英尺。

海航集团成立于1993年，海南省政府是其合作伙伴。目前该集团复杂的交叉持股网络覆盖逾400家公司，其中有十多家已上市。(完)