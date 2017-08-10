海航集团竞购贝尔格莱德机场的租用权

路透香港8月9日 - 中国海航集团的一位高管称，该公司准备竞购贝尔格莱德机场(又名尼古拉特斯拉机场)的租用权，无惧政府加强对海外收购的审查。相关审查给该公司部分其他未完成交易蒙上了阴影。

海航集团正牵头一个包括中航国际控股股份有限公司和中国-中东欧投资合作基金在内的财团，竞购尼古拉特斯拉机场25年的租用权。该机场是巴尔干地区最大的机场。

海南航空集团副总裁王贺新在接受采访时说，针对该交易的第二轮竞购将在10月进行，该集团还宣布已完成对德国一个机场的收购。

据路透6月报导，塞尔维亚拥有尼古拉特斯拉机场83.1%的股权，预计该租用权交易的估值约为4亿欧元(4.46亿美元)。当时宣布的优先竞购者有五家。

海航集团周三完成了对德国哈恩机场82.5%股权的收购。该公司以1,510万欧元(1,780万美元)从莱茵兰-普法尔茨州政府手中收购了这部分股权。

海航集团还在7月中旬宣布，已斥资1,900万美元从巴西综合企业Odebrecht SA手中收购里约热内卢国际机场部分股权。王贺新表示，海航集团可能会向该机场一扩建项目另外投资3-5亿美元。

“海航集团通过参与海外机场建设和投资，积极践行中国的‘一带一路’战略，”王贺新说。

海航机场集团是海航现代物流集团的子公司，后者是海航集团旗下的大型物流产业控股集团，其资产包括瑞士空运货物处理公司Swissport International。海航集团在2015年以28亿美元收购了Swissport International。(完)