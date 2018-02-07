海航地产即将到期的17亿元信托贷款面临兑付压力--消息

路透上海2月7日 - 流动性较为紧张的中国海航集团正面临一起信托计划兑付压力。两位消息人士透露，其旗下海航地产近17亿元人民币集合信托贷款将于2月16日起陆续到期，按照稍早的承诺函，公司承诺在2月5日前向受托人中信信托实施部分还款计划，却未如期支付。

一位熟悉情况的消息人士称，鉴于海航的债务压力，中信信托一直督促海航地产按照合同约定陆续还款，海航地产也在此前向中信信托发承诺函，约定2月5日前会支付一部分款项。

“(海航地产)承诺没有做到，承诺的日期到了没有履行。不止一次沟通，目前双方也在继续沟通。”该消息人士说。

公开资料显示，“海航地产贷款集合资金信托计划二期”2017年2月16日成立，由中信信托作为受托人进行管理，信托计划向海航地产累计发放贷款16.997亿元，资金用于海航日月广场和海航首府项目建设，信托期限为12个月，将自2018年2月16日起陆续到期。

该信托项目风险保障措施为：一是海航地产以海航日月广场项目三宗国有土地使用权和在建工程为其还款义务提供抵押担保，抵押率为30%；二是海航基础产业集团(600515.SS)为海航地产的还款义务提供连带责任保证担保。

路透已就上述消息联络海航集团，其表示以公告为准，其它不予置评。海航基础周二晚曾公告称，目前公司各项生产经营活动均正常开展，不存在贷款本金以及信托收益或无法按期兑付的情况；公司将就此事项与中信信托进行有序对接。

该公告亦显示，根据下属孙公司海航地产与中信信托于2017年1月签署的信托贷款合同，信托计划于2017年2月16日正式成立。截至公告披露日，贷款余额为16.997亿元，信托计划项下贷款将于2018年2月16日起至2018年11月底陆续到期。

一位银行高管表示，海航这几年扩张的速度，不可避免在高债务状况下出现短期流动性压力，不过客观来看还是有相当优质的资产。

据媒体此前报导，海航集团在上月底已告知债权人，其第一季可能面临至少150亿元的资金缺口，公司正在行动出售更多资产，并降低杠杆；而一些债权人正考虑联合起来向海航进一步施压。

海航集团董事局主席陈峰此前接受路透专访时认为，因进行大量并购，流动性问题确实存在，但海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。（完）