中国海航集团出售其持有的西班牙NH酒店1.14%的股权

路透纽约11月7日 - 中国海航集团同意出售并回购其持有的西班牙NH酒店集团(NHH.MC)部分股权，为内部融资筹集资金。

海航集团近几周融资成本上升，因投资者担心其财务状况。该集团过去两年大举借债为其500亿美元的收购狂潮融资。

海航集团在向西班牙监管机构CNMV提交的声明中称，将出售并回购NH酒店集团1.14%的股权，“为集团全球内部融资提供流动性”。海航并未公布与其进行该交易的机构投资者名称。

在此之前，海航集团持有NH酒店集团29.5%的股权，是后者最大的股东，这家酒店集团市值为18.9亿欧元(21.9亿美元)。

1.14%的股权估值约为2,150万欧元。海航集团并未透露从售股和回购交易中获得的现金。

海航集团未予置评。

汤森路透Eikon数据显示，海航集团未到期债券规模为172亿美元，其中有23亿和46亿美元债券将分别于2018年和2019年到期。

海航集团上周以平价出售票面利率为8.875%的363天债券，“以作一般公司用途以及现有海外债务再融资之用”。

分析师称，此次债券发售表明海航的融资成本上升，据汤森路透数据，本次发债收益率要高于该公司2018年12月到期债券定价时的水平。

海航还是德意志银行(DBKGn.DE)的最大股东之一。

该公司52.3%的股份由中国和纽约的两家慈善基金会持有，其特殊的股权结构在过去一年中招致了监管机构的严密审查。

海航在NH酒店集团的投资也遇到问题。NH酒店集团大约60%的股东今年稍早同意驱逐海航任命的董事会成员，理由是海航收购一家酒店同业带来利益冲突。(完)