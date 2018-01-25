独家：中国海航考虑将Swissport上市或出售--消息人士

路透法兰克福1月24日 - 消息人士表示，中国海航集团正在考虑旗下Swissport的首次公开发行(IPO)或出售，因为这家资金紧张的企业集团试图解决财务问题。Swissport是瑞士航空地勤服务及货运服务供应商。

接近此事的消息人士说，上市或出售Swissport的程序可能会在第二季度开始。他们补充说，海航希望Swissport估值至少达到27亿瑞郎(28.4亿美元)，这是海航2015年收购该公司时付出的价钱。

他们表示，Rothschild (ROTH.PA)正在为海航提供顾问服务。

未能立即联系到海航并请其发表评论。Rothschild未予置评。

Swissport年度营收达到27亿欧元，为超过2.3亿名旅客提供地勤服务，每年为835家航空客户处理430万吨货物。

海航集团董事局主席陈峰上周表示，他相信海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。

这是罕见地有海航高层承认该集团面临融资困难。

近几周以来，国内银行私下以及在公共场合都曾表达对于海航的担忧，因海航逾期未付部分债务，其中包括一些飞机租赁款项，而且债务飙升推动该集团短期融资成本升至新高。

海航周三宣布，该公司已经通过了几家全球性银行的合规审查。这对于资金紧张且陷入公司治理和所有权疑云的海航来说是少见的一个好消息。

上述消息人士称，预计海航将等到瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)IPO之后，才会推进Swissport的交易。

他们补充道，Swissport还需完成收购澳洲地勤服务供应商Aerocare的交易，预计将在第一季末以前完成。

其中一位消息人士称，Swissport上市地点尚未决定，但苏黎世和纽约目前都在考虑范围之内。

据接近相关交易的消息人士透露，海航打算在3月或4月前后让佳美集团在苏黎世上市，包括债务在内对佳美的估值为20亿瑞郎左右。

瑞士信贷(CSGN.S)和瑞银(UBSG.S)以全球协调人的身份安排佳美的IPO案，摩根大通担任簿记行。法国巴黎银行(BNPP.PA)、桑坦德银行(SAN.MC)和荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)亦参与是次IPO。

瑞信、瑞银和摩根大通不予置评，目前尚无法联络到其他银行。(完)