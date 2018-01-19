（重发）独家：美国暂停审批海航投资交易 直到获得其所有权信息--消息

（重发以补充标题漏字）

路透纽约1月18日 - 据消息人士称，在海航集团提供充分的股东信息前，美国政府不会批准该公司的任何投资。海航的所有权结构在全球范围内受到密切关注。

若未能获得美国监管层支持，海航集团对美国对冲基金SkyBridge Capital LLC、瑞士贸易商和矿商嘉能可(GLEN.L)油品存储和物流业务的投资计划面临不确定性。目前这两项投资均等待美国政府审批。

SkyBridge和嘉能可不予置评。海航暂时没有回应置评请求。

受到所有权结构问题的困扰，海航去年调整股东结构，两家慈善机构成为其控股股东。但瑞士和新西兰等国监管机构仍然对该公司股东身份提出质询。

海航最早是在2017年1月宣布收购SkyBridge的多数股权，海航和SkyBridge从未披露过这笔投资的条款。SkyBridge是美国一家对冲基金投资公司，由前白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)创立。

斯卡拉穆奇未予置评。

但一年来，在获得美国外资审议委员会(CFIUS)审批方面，海航和SkyBridge经历了一而再再而三的推迟。

一位接近这项SkyBridge交易的消息人士对该笔投资完成的前景持悲观看法。

海航无法让交易获得CFIUS的批准，是该集团遭遇的最新挫折。(完)