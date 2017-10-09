“十一”黄金周全国零售和餐饮日均销售额同比增一成--商务部

路透北京10月9日 - 据中国商务部监测，今年“十一”黄金周（10月1日至8日），国庆、中秋“双节”相逢，形成八天“超长”假期，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.5万亿元人民币，日均销售额比去年“十一”黄金周增长10.3%。

商务部网站周日刊登的新闻稿称，全国节日市场销售保持平稳较快增长，新兴消费亮点纷呈、传统消费提质升级，个性化、多样化、品质化渐成消费新时尚，供给创新、线上线下融合、绿色共享、移动支付进一步拓展了消费增长新空间。

节日期间，各地节庆食品、应季服装、金银珠宝、家用电器、汽车等商品销售红火，品质类商品尤其受到青睐。汽车市场销售稳步增长，新能源车型成车市“明星”，贵州、青海汽车销售额同比分别增长16.9%、15.1%。

旅游休闲更趋品位，观展览、赏民俗、看演出、自驾游等成为众多民众青睐的度假方式。生活必需品市场运行平稳，各地生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

分品种来看，粮油价格保持平稳，36个大中城市大米、面粉、食用油平均价格与节前一周持平。肉类价格稳中有落，其中猪肉价格与节前持平，牛肉、羊肉价格分别下降0.4%和0.1%；禽蛋价格小幅波动，其中鸡蛋价格下降0.3%，白条鸡价格与节前持平；蔬菜价格有所上涨，30种蔬菜平均批发价格比节前上涨2.4%。（完）

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