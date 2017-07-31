(更正)《HOME专栏》中国铝产业让人雾里看花

(更正：第二个小标下面第三段译文有误，改为“54万吨”，非“54吨”)

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月28日 - 关键看中国。这是逾十年来工业金属市场的真理。中国的工业化及城镇化计划成为了金属领域需求增长的核心推动力。

但是就铝行业而言，中国对全球供应链的影响却是双刃剑。中国除了是最大的铝消费国，从某种程度上讲也是最大的铝生产国，占到全球产量的50%以上。

在北京目前看似对国内铝生产商发起多管齐下的打击之际，中国在铝行业的主导性角色成为市场关注焦点。

当局已要求北京周边地区的铝炼厂在11月开始的冬季供暖季减产。

另外，“非法”产能也正在被关停。分析师追踪得出，目前约有200万吨产能“关闭”，而且一致估计另外还有400万吨产能也面临即将关停的风险。

进行定期环境检查，并要求投入新产能必须有老旧产能来置换，看上去在抑制铝业产能过剩方面，北京终于动真格的了。

中国铝产量情况： tmsnrt.rs/2eZOgid

全球其他地方正在密切关注。中国以半成品形式出口剩余铝，与特朗普政府发生冲突。

市场亦在密切关注。全球供应因此面临全新威胁，这是伦敦金属交易所三个月期铝三年来首次持续高于每吨1,900美元的原因。

但真实情况是什么？如果关停了这么多产能，为什么中国的产量仍在上升？更重要的是，能否相信这些官方数据？

**统计混乱**

6月中国原铝日产量达到创纪录的97,700吨，年率化后为3,570万吨，相当于全球产量的56.5%，亦创下纪录新高。

这是国际铝业协会(IAI)发布的、来自中国有色金属工业协会(CNIA)的官方数据。

铝产量的计算应该是一种直截了当的统计。炼铝厂通常规模很大，中国新一代炼铝厂规模也的确很大。

官方数据是多数外界所能取得的唯一资料，但官方数字反而带来更多问号。

问题不仅是中国有色金属工业协会(CNIA)习惯性不时大幅修正过往数据，月度数据的剧烈波动，也已成为这个数据的特色。

举例来说，6月的年化产量比5月高出240万吨。即使容许中国运行冶炼厂数目有误差空间，这种变化幅度仍然令人难以置信。

此外，一些行业专家，像是顾问公司AZ China主管Paul Adkins现在认为，官方数据是以另一种形式悖离现实。

AZ China有自己的铝产量统计，据该公司估计，中国6月实际日产量为10.4万吨。AZ China也认为，4月及5月产量遭到低估的幅度差不多。

如此一来，过去三个月累计的年化数字落差将约达300万吨。Adkins周四在路透全球基本金属论坛上表示，最低程度而言，中国官方数据是在误导。

官方数据中消失的部分，恰好与北京当局下令关闭的“非法”产能相呼应，耐人寻味的是，这有可能是计算中国生产的人干脆就删除了“非法”炼厂部分，不论这些炼厂是否真的关门大吉。

若真是如此，清理中国炼铝行业的第一个牺牲者恐怕是统计数据的透明度。

在市场已对中国清理产能抱持高度期待的情形下，这可能成为市场的潜在梦靥。若我们无法相信官方产出数据，又怎能知道有多少产能已经关闭？

**今日消失、明日现身？**

就算关停产能，这能维持下去吗？

北京当局目前所针对的“非法”产能，指的是那些未取得完整监管及环保许可的业者。

那些产能不符合这些规范就有很大诠释及协商空间。举例来说，AZ China估计山东信发关闭54万吨产能，可能只是其未完整获准开设的产能的一半左右。

更重要的是，没有人去摧毁小炼厂的产能。

“违规”生产的冶炼商，则可以重新申请许可证，理论上来说只要他们完成了文件上的手续，就可以以“合法”经营者的身份从新开始。

该过程中一个怪异的地方在于，要求所有新产能应当取代已退出市场的产能。

这种“以新换旧”政策的基础是替换许可证(Replacement Permit)，但根本不够用。据AZ China估计，关停小冶炼厂陈旧产能只能提供2.2万吨的置换许可证，而实际上需要合法生产牌照的产能已经达到620万吨。

因此，一个活跃的置换许可证的市场正在形成，有时候甚至是跨省交易。

**未来不确定**

Adkins称，AZ China的基本预测是，“虽然我们今年可能会看到大量的产能退出，但我怀疑其中的大多数到明年第二季又会回来”。

到那时，中国的冬季取暖季将结束。

北京周围四个省份削减30%的铝产能，这似乎没得商量。为改善冬季空气质量，一大批与火力发电有关的行业不得不关闭，铝业恰好是其中之一。由于“蓝天”是政府公开宣布的目标，北京方面无心对此作出妥协。

但打击“非法”产能的行动，已催生出一个可供交易产能许可的市场，目前这一市场中需求看上去远大于供应。

如果这能促进铝生产从中国东部设备老旧、成本高昂的炼厂，转向新疆等中国西北地区设备更新、成本更低的炼厂，那么对于冬季取暖目标所涉及区域的经营者来说，可能具有深远的影响。

中国的决策者将会接受这样的结果，尤其是在国际压力日益加大，要求中国对国内铝产业采取行动之际。

这样的结果并不会使铝交易变得更容易。当前打击“非法”产能的行动已在说明，这是一个流动性很强而且变化极快的领域，未来可能越发如此。

所有这一切发生时，正值全球对于CNIA每月更新的中国铝产量数据越发看不清了。(完)