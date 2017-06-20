（更正）《HOME专栏》中国钢材出口骤降，但究竟能持续多久呢？

（修正：第二个小标上面第二段译文有误，改为“利润”飙升逾800%，非“利润率”。）

本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点

撰稿 Andy Home

路透伦敦6月19日 - 中国今年头几个月钢材出口大幅减少。

1-5月累计出口钢材3,420万吨，较上年同期下降26%，并创下2014年以来同期最低水准。

今年1-5月钢材出口量较上年同期减少1,210万吨，这一降幅几乎是加拿大2016年全年的钢材产量。加拿大是全球第17大产钢国。

中国上次出现如此大幅度且持续的下滑是在2009年，当时是在全球金融危机之后，全球其他地区对钢材的需求大幅减少。

那么这次到底发生了什么？

这是否表明，中国广为报导的去产能计划终于开始奏效？

全球其他地方的钢材生产商或许乐意这么认为，但有迹象显示，情况并没有这么简单。

中国每月钢材出口图表： tmsnrt.rs/2sMEK7M

“产能下降，产量增加”

中国政府在落实去产能目标方面十分给力，今年关闭粗钢产能的进度已经大大超前。

根据国家发改委的数据，今年头五个月中国总共压减粗钢产能4,240万吨，已经完成5,000万吨年度目标任务的85%。

加上中国去年压减粗钢产能6,500万吨，现总共压减钢铁产能逾1亿吨，早已达到中国原先作出的用五年时间压减粗钢产能1亿至1.5亿吨的承诺。

唯一的问题是关闭上述产能的举措并未对钢生产起到明显影响。

中国4月份生产粗钢7,278万吨，创历史高位。5月份产量略有下降至7,226万吨，但仍为仅次于4月份的高产月。

是什么导致了这样反常的结果？这就得看关闭的是什么样的产能。

第一轮压减产能似乎包括了大量非生产性产能，这对打算落实国家新政的厂家和地方政府来说并不难。

第二个关注点是感应炉熔炼厂，他们以废钢而不是铁矿石为原材料，被频频指责生产不合标准的产品，基本得不到批准，在政府看来属于“违法违规”产能。

因此，这些产品也不在报告范畴内。

数百万吨的产能可能正在关停过程中，但却不会在全国产量数据中荡起任何涟漪，因为它们压根就没被计算在内。

不过显而易见的是，正规钢铁企业的获利能力因此而跳升。

据经纪商CLSA的数据，今年截至6月初建筑用螺纹钢的利润飙升逾800%，达到每吨约1,100元人民币(162美元)。

能如此有利可图，也难怪中国钢铁生产商快马加鞭，以前所未有的速度生产了。

**库存降了，需求升了**

但明显更高的产量并没有转化为更高的出口。

这里是不是有某种形式的刻意压抑呢？

毕竟，中国钢铁出口近来面临前所未有政治压力的抑制。

贸易案件迅速堆积如山。

欧盟近日对进口自中国的热轧钢设定最高35.9%的关税，以抵消它所说的过低价格和不公平补贴。而且欧盟和中国仍未能就中国产能过剩以及在欧盟眼中的中国钢铁过度出口等广泛问题达成一致。

与此同时，各种制裁方案也在美国呼之欲出，特朗普政府已经在以国家安全理由，调查钢铁产品进口。

据美国官员称，所谓的Section 232调查几近完成。

有理由预测，中国可能通过抑制出口，来缓和这场外交风暴的冲击。

如果出口因决策官员采取措施而受到调控，那么可能会有中国国内钢铁库存将上升的预期，然而却绝对不会有这样的迹象。

本地资讯公司钢之家(Steel Home)估算，螺纹钢和譬如冷轧卷板等扁平材的库存一直在下降，与“正常的”季节性模式相符。

有意思的是，螺纹钢库存的下降势头和速度均超过冷轧卷板，从而证实建筑钢材生产商与面向制造业的钢材生产商的获利情况大相径庭。

后者一直显示疲弱迹象，而建筑行业仍然朝气蓬勃。

的确，中国部分住宅地产行业价格过热，各种相关的警示信号闪烁不停。

但根据中国国家统计局的数据，房地产投资的年增速仍超过6%，而且自去年初推出最近一轮的刺激措施以来，情况一直如此。(图表：tmsnrt.rs/2tmHgi7)

**能持续多久？**

但这种情况能持续多久，则是分析师热议的话题。

大家的共识是，建筑行业将很快开始失去动能，随后将在今年下半年进入增长明显放缓的时期。

这一共识需要警惕的是，2016年刺激措施的强度和持续时间已出乎很多评论人士的意料。

但不管是建筑活动，还是超额利润率都不会无期限地持续下去。它们到一定阶段将会放缓，并将很快传导至钢铁行业，如果正好赶上即将到来的夏季季节性低迷期，则传导速度会非常快。

不要指望中国钢铁生产企业能以足够快的速度来调整供应。每当涉及调整产量以适应需求状况改变时，中国钢铁厂商的过往表现并不好。

以往出现的模式通常是需求疲软导致价格下跌，利润率被挤压以及出口加速。

当前的低出口水平首先要归因于内需强劲。

如果内需回落，中国政府对庞大钢铁行业的控制，以及容易引发政治问题的钢材出口都将面临真正的考验。(完)