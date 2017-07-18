《HOME专栏》中国钢铁产量频创纪录而投机仓位高企 投资者需谨慎

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月18日 - 又是一个月，中国钢产量又创了纪录。

中国庞大的钢铁产业6月生产7,278万吨钢，相当于年产8.91亿吨。

前次月产量创纪录是在2014年5月，当时的产量为7,116万吨。但今年，自2月以来每个月都打破了这个纪录。

产量连续破纪录背后，可能会有一些统计上的偏差。

但根本事实是，价格强劲正激励中国钢厂提高生产率。上海期货交易所螺纹钢期货价格上周创2013年末以来高位。螺纹钢主要用于建筑业。

这样的价格表现有坚实的基本面支撑。

但其中有很多是投机性资金，上海期交所的钢铁期货未平仓合约几乎每天也都创下纪录新高。

中国政府无疑正在谨慎关注特朗普政府以国家安全为由对进口钢铁展开的调查，但中国钢铁生产商最紧迫的威胁或许是本国的投资者。

**产能在下降，但产量在增长**

鉴于政府正在采取措施淘汰落后的、高污染的产能，中国钢铁产量之高看起来或许很奇怪。

中国声称在去年关停了6,500万吨钢铁产能，今年前五个月又淘汰了4,200万吨。

中国计划在五年内削减1-1.5亿吨钢铁产能，照此来看，中国的去产能进程比原计划要快得多。

在这种情况下，中国的钢铁产量仍创下纪录高位，这是如何做到的呢？

这是因为官方的产能削减目标中有两点需要注意。

第一点是这些被“关闭”的产能中有很大一部分实际上已经停产。对于钢铁生产商而言，要应对政府的供给侧改革，关闭落后和闲置钢铁产能是较为简单的方式。

第二，官方目标中不包含“地条钢”的取缔，“地条钢”属于劣质、不合格钢材，尤其以螺纹“地条钢”居多，是中小规模钢厂利用废钢而非铁矿石做原料制成。

自从北京将“地条钢”列为非法产能后，“地条钢”不再列入官方产能削减目标。

而且至关重要的是，“地条钢”也从未被计入过官方生产数据中。

“地条钢”的非官方身份意味着，没人准确地了解其产量几何，但市场一致预估年产量肯定超1亿吨。相比之下，中国去年的官方生产规模为8.08亿吨。

这就意味着，目前中国钢铁生产的强劲态势在一定程度上属于统计学错觉，实际只是官方可计入的产出前来填补了非官方、不计入产出关停后的空缺。

**基本面强劲...**

中国当局称，今年上半年已关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。

官方目标是要到今年底彻底出清“地条钢”。

目前的关停措施似乎已造成国内钢铁供应链的紧张。

即便目前产量创纪录运行，但中国国内钢铁库存并没有看到明显增加，且出口仍低迷，今年上半年钢铁出口减少28%，约合1,600万吨。

来自建筑业的需求仍旺盛。

最新房地产指标显示，虽相对第一季而言二季度房地产投资略放缓，但仍保持上升步伐。

关键是，6月房屋新开工面积增加14.0%，创2016年10月来最快增速。

即使难以得到确切的统计数字，但需求强劲和供给减少还是很有力地解释了上海螺纹钢价格上涨的原因。

图表：上海期交所螺纹钢价格、未平仓和成交量 tmsnrt.rs/2u3UlPH

**投机炒作色彩增加...**

不过促成钢铁价格上涨的还有第三个原因。

上海螺纹钢期货未平仓合约亦创下新高。

5月底，上海螺纹钢期货合约未平仓为461万口，轻松超越4月底创下的2015年11月以来的纪录水平400万口。

6月底时，未平仓超过500万大关，为历来首见，之后两周未平仓一直维持在该水位上方。

未平仓合约和价格联袂上扬，表明投机资金入市做多。

这不会是中国投资人第一次涌入大宗商品领域。去年上半年，也出现过此类投机热潮，多家交易所因此上调交易手续费，以抑制投机资金。

但如今，情况似乎有些不同。

去年的投机泡沫的特点是交易量激增，但未平仓鲜有变动，这两者结合起来显示以当冲交易为主。

目前，上海螺纹钢期货合约的成交量偏高，但却远不及去年所见的高位。

由此可以推断，目前进入市场的投机资金流不仅更有组织性，而且仓位是控制在中大型的实体手上，乐于保有仓位数天甚至数周时间。

上海期交所热轧卷板(HRC)期货合约似乎也有类似情况。HRC多应用于制造业，而非建筑业。

期交所的HRC期货合约在2014年3月才推出，因此和更为成熟的螺纹钢合约相比规模稍逊色。但过去几天的未平仓合约也触及了逾80万口的创纪录高位。

螺纹钢方面，未平仓合约增多恰逢价格上涨，但成交量并未出现大幅飙升。

**押注更多住房建筑活动**

中国投资者似乎在押注会有更多住房建筑活动及更多钢铁产能关停。

目前并无迹象表明他们这么做就是错了，但他们在上海的整体持仓规模之大，已足够敲响警钟。

因为市场并非直线移动，到一定程度就会有价格调整。当前的危险是，下一次调整将可能触发为破门而出的无序踩踏，加重定价弱势，并向钢铁供应链发出冲击。

可能正是中国投资者而非美国总统，破坏了中国钢铁业当前的积极动能。(完)