本田在2030年前将重点发展自动驾驶和电动汽车及机器人服务

路透日本芳贺6月8日 - 日本汽车生产商本田汽车 (7267.T)周四首次公布其在2025年之前的城市道路自动驾驶汽车开发计划，该计划建立在在未来汽车市场迎战竞争对手的策略上。

本田在公布其中期Vision 2030策略计划时称，将加强研发、采购和生产之间的协作，以控制开发成本。该公司认识到，在一个迅速转向电动和自动驾驶汽车的行业，公司必须向传统汽车之外的领域发展才能生存下去。

本田汽车已公布计划，到2020年开始销售能在高速路上自动驾驶的汽车，而此次公布的城市道路自动驾驶汽车的计划，使该公司在这方面的进展仅稍稍落后于宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)等同行。

“未来我们将把电气化和先进的安全技术置于最重要的位置，”本田汽车社长八乡隆弘说。

本田还表示，开发新驾驶技术、机器人和人工智能驱动的服务、以及新能源解决方案也将是该公司接下来几年的重中之重。

本田去年年底建立了电动车开发部门。该公司计划在2030年之前，将低排放汽油混合动力车、插电式混合动力车以及电动车和氢燃料电池汽车占生产车型的比例，从现在的5%左右大幅提高至三分之二。

本田计划到2025年推出“level 4”标准自动驾驶汽车，意即这类汽车多数情况下能在高速路和城市道路上自动驾驶。

实现这种能力，就需要人工智能来侦测交通状况，并要有一系列的摄像机和传感器来帮助避免事故。

宝马此前表示，该公司将在2021年之前推出全自动驾驶汽车；福特(F.N)也曾表示，将在同一年推出一款具备类似能力的共享汽车。日产汽车(7201.T)计划在2020年之前推出可在城市街道上自动驾驶的汽车。

本田一直在大力提高研发支出，已为截至明年3月的财年拨备创纪录的7,500亿日圆(68.4亿美元)资金。(完)