2021年香港数码广告收益料达66亿美元 年复合增长率6%--普华永道

路透香港6月8日 - 国际会计和谘询公司普华永道周四称，预计到2021年香港的数码广告收益将增至66亿美元，未来五年的年复合增长率6%。

普华永道发表《2017–2021年全球娱乐及传媒行业展望》报告显示，在2016至2021年间，幅增最大的三个行业细分是互联网视像（22.9%）、互联网广告（10.2%）与电子游戏（6.6%）。

普华永道香港娱乐及传媒策划主管合伙人邱丽婷指出，“2016年是数码广告收益超越非数码广告的转折点，主要推动因素包括社交媒体平台，此外，更佳的数据分析与广告科技亦改善了广告的质素与关连性，从而带动流动广告开支。这等因素给予企业更大灵活度，更有效地计划及计算数码广告的效益。

在香港，流动互联网广告预期将以17.5%的复合年增长率，在2019年前达至5.87亿美元，超越第二位的付费搜寻。流动互联网广告的增长，是行业内四大增长动力中最强的，其余三位依次为付费搜寻（8.7%）、分类广告（4.8%）及展示型广告（3.0%）。

流动视像互联网广告收入将成为增长最快的分类范畴。2016年收入总额只有0.41亿美元，预期未来五年将以29.2%的复合年增长率增长，在2021年前增至1.46亿美元。

普华永道指出，香港流动互联网用户高达600万，预期手机渗透率更可在2021年前达至89.5%，其媒体环境足以支持流动互联网广告发展。此外，香港的宽频覆盖率高，而且宽频速度让用户可即时收看串流影像，是支持着这股趋势的另一个因素。由于消费者持续使用智能手机分享和浏览广告内容，预期流动广告的高速增长势头将得以持续。

而香港电视广告总收益经过2014年及2015年这两年的大幅下跌后，于2016年录得6.64亿美元收入。收费电视订阅预期于2021年出现下跌（复合年增长率为-0.4%），不过，订阅网络电视(OTT)自选影像服务的增长，将完全抵销订阅收费电视的下跌，当中尤其有赖自选影像于2021年的增长（复合年增长率为29%）。

在电子游戏方面，香港的社交/休闲游戏收益（3.73亿美元）于2016 年首次超越了传统游戏收益（3.6亿美元），收益按年增长率为25.8%。2016年，香港的电子游戏总收益为7.42亿美元，反映出这范畴在娱乐与媒体业界愈来愈重要。

全球方面，中国是继美国之后全球第二大的互联网广告市场，也是亚洲区最大的广告市场。在亚洲区，日本与韩国分别排名第二位及第三位。2016年，内地的互联网广告收益占全球19.8%，总值0.375亿美元。美国于2016年仍然是最大的市场，占全球互联网广告总收益的38.2%。

2016年为全球广告业的重要转折点，就是互联网广告收益首次超越电视广告。年内，全球互联网广告出现按年增长19.1%，超越了电视广告之余，更预期可于2021年前增长至3.029亿美元。（完）