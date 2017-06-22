香港楼价＂轻泡沫＂乍现 惟市场追价力弱下半年楼价升幅料放缓--美联

路透香港6月22日 - 香港主要物业代理--美联物业周四发表调查指出，六成受访人士对香港楼价仍看涨，约24%受访者现恐慌入市征状，恐慌入巿情绪升温，楼巿泡沫成形；惟在楼价显着上升下，巿场追价能力未逮楼价升幅，交投步伐减慢，下半年楼价升势料放缓，升幅估计约3至5%。

美联物业第二季＂楼市入市情绪＂调查结果显示，受访者现恐慌入巿征状，按季升2个百分点；金管局此前连环收紧按揭未能为楼巿降温。

美联物业住宅部行政总裁布少明指，根据该行数据，今年首五个月平均二手楼价录得近7%的升幅，巿民上车门槛愈来愈高，但入巿情绪不住升温，楼价乍现＂轻泡沫＂。

第二季＂楼市入市情绪＂调查成功收回453份问卷，60%被访者预期今年楼价上升，较上季57%微升3个百分点；看跌的占17%，较上季28%显着下跌11个百分点；而看稳的占23%，较上季15%多出8个百分点，反映本港楼市气氛向好，楼价表现坚挺，巿场对资产价格上升预期持续。

此外，有25%受访者同意今年是置业时机，较上季两成显着增加，当中超过四成人基于＂自住需要＂，基于＂迟买会贵＂及＂利息低企＂的各占24%及18%，反观上季调查＂迟买会贵＂乃主流心态，占超过四成，基于＂看好经济＂及＂利息低企＂的各占25%及15%，而基于＂自住需要＂的仅占18%，反映巿场以用家主导，现阶段置业意欲趋强，入巿心态积极。

布少明指，楼巿＂恐慌性入巿＂情绪升温的同时，楼价涨势持续，但成交出现放缓迹象，今年第二季一、二手住宅成交量(以今年5月至估计7月注册量反映)估计不足1.7万宗，较首季17,598宗回落约半成，反映巿场交投情绪不断升温，惟在楼价显着上升下，买家购买力追不上楼价升幅，令交投步伐有所放缓。

他并表示，预期美联储局12月再加息一次，若纯粹要以港元、美元息差拉阔，引发资金流走，本港最快今年年底前跟随加息一次。现时楼巿有轻泡沫，但除非利息及经济情况变化甚大，否则不会出现如1997年＂插水式＂下跌的爆破危机，估计下半年楼价升幅放缓至3-5%，明年楼巿或现波浪式小型调整，呈现小回再上格局。（完）