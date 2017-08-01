亚洲销售强劲撑起本田第一季获利 北美拖后腿（更新版）

路透东京8月1日 - 本田汽车(7267.T)公布的第一财季利润好于预期，因亚洲销量增长抵消了北美需求的下滑。本田上调了今年的利润预估，称汇率形势更为利好。

本田汽车4-6月季度营业利润为2,692亿日圆(24.4亿美元)，高于上年同期的2,668.4亿日圆，也比汤森路透I/B/E/S调查的七位分析师的预估均值2,304.3亿日圆要高。

本田将3月止财年的全年营业利润预估上调至7,250亿日圆，前次预估为7,050亿日圆。本田预测美元兑日圆平均汇率约为107日圆，前次预估为105日圆。

本田在包括中国在内的亚洲市场销量增长10.8%，至52.3万辆，而北美的汽车销量则下滑7.6%，降至48万辆。

美国汽车市场需求放缓，给全球很多汽车生产商都造成冲击。

本田预计在截至2018年3月的本财年里，其在北美的汽车销售料下降2.5%，轿车销售比较艰难，包括思域和雅阁这样的畅销车款，以及飞度掀背车这类较小型车款等，所有这些车型都不再受到青睐，因为驾驶者转而喜欢更大空间的车款。

本田一直在努力提升运动型车(运动休旅车，SUV)的产量，以满足美国市场对于较大型汽车的更强劲需求。

根据Autodata的数据，1-6月期间，本田在美国售出总共约792,000辆汽车，较上年同期下降0.1%。（完）