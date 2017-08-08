《信报》：中印夙怨化解不易 龙象相争陆续有来

（8月8日社评）

当中国大锣大鼓推动「一带一路」，今年五月在北京举办高峰论坛，周边各国积极响应之时，印度的态度则是爱理不理，已经让人嗅到一股「龙象相争」的味道──龙喻中国，象指印度，两者皆是超过十亿人口的文明古国，同样于近几十年来怀抱着再次崛起的强国梦。及后的六月，中印边境发生两军对峙事件，而且持续逾月至今，更加反映龙和象之间存在着愈来愈纠结的矛盾，化解夙怨绝不容易。

中方对印方最不满的是达赖喇嘛问题，印方对中方最不满的是巴基斯坦关系；由于印度容许逃出西藏的达赖喇嘛在该国建立流亡政府，而中国跟印度的死对头巴基斯坦称兄道弟，所以中印关系由始至终若即若离。这次中印两国又因为边境问题僵持不下，究竟会不会恶化演变为大规模武装冲突，令全球关注。

同属「金砖四国」的中国和印度，自六月下旬起军事对峙至今的现场名为「洞朗地区」，印度称之为「多兰高地」（Doklam）。面积约一百平方公里的洞朗虽然存在着主权争议，但严格而言跟印度无关，领土之争只介乎中国和不丹而已。问题是，中国要在洞朗修建道路，不丹表示不满，印度随即为不丹抱打不平，因为这两个国家传统上有一种附庸性质的特殊关系。一九四九年不丹签订条约，同意印度「指导」其外交及国防事务，虽然二○○七年的新条约不再允许印度「指导」不丹，但印度仍然声称不丹向该国求援。

印度为不丹撑腰出兵，誓要阻止中国在主权有争议的地方修建道路，并非义薄云天或者多管闲事那么简单，而是涉及切身利益。洞朗地区位于西藏亚东县最南端，像楔子一样插在印度锡金邦和不丹之间，其南方是西里古里走廊（Siliguri Corridor），该走廊素有「印度的鸡脖子」之称，最窄处仅约二十公里，是连接印度本土和七个东北邦的唯一陆上通道，印度担心假如中国出兵切断该走廊，等于捏住脆弱的鸡脖子，导致七个东北邦沦为「飞地」。洞朗一旦修建了道路，等于为中国出兵大开方便之门。当然，中方将这个极富阴谋论的逻辑斥之为无稽之谈。

对于中国来说，印度是打着所谓「保护不丹」的幌子，为其越界侵犯中国领土而正名，所以丝毫不会让步，而且由于印度实际上只是「第三国」，中方连谈也不想谈，一直以强硬口吻要求印方撤退。内地官方媒体日前刊出多名军方人士访问，强调中方一直展示克制与善意，若一切政治和外交手段均无济于事，解放军将清除印军出境。军方警告「勿谓言之不预也」，据说此乃开战前最严厉之外交警告词令。

正常而言，印度现阶段绝对不希望跟中国交战，毕竟洞朗地区实实在在不属于该国领土，犯不着为此而兵戎相见，印度最愿意看到的情况是两国同时撤兵，这就意味着洞朗地区维持现状。巴基斯坦《国际新闻报》昨日声称引述可靠消息报导，部分印军已经撤离洞朗地区，只剩下五十人留守，说不定是「抛砖引玉」之举。同时撤兵需要一定的默契，也许，待到冰天雪地白茫茫的时候，正好为彼此提供下台阶，海拔高达三千五百公尺的洞朗最快九月就会迎来初雪。

姑勿论洞朗对峙事件最终是战是和，眼下铁一般的事实乃在于，中国和印度同期崛起，但彼此之间又存在着水火不容的价值观，「一带一路」对于印度来说不是橄榄枝，而是包围网，中国海军最近还在非洲的吉布提建立了基地，令印度感到芒刺在背。由此可以推测，龙象争持将会陆续有来，洞朗风云只是其中一段插曲。

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